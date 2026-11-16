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Emergencia hídrica: ya hay 260 evacuados en Santa Fe y blindan con controles reforzados la zona de la Vuelta del Paraguayo

Ante el avance del río y el abandono temporal de numerosas viviendas, el municipio y la Provincia reforzaron los operativos de seguridad en la zona. Se incorporaron efectivos de Los Pumas con embarcaciones y se sumará un helicóptero para realizar recorridas durante la noche

16 de noviembre 2026 · 09:06hs
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Emergencia hídrica: ya hay 260 evacuados en Santa Fe y blindan con controles reforzados la zona de la Vuelta del Paraguayo

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Emergencia hídrica: ya hay 260 evacuados en Santa Fe y blindan con controles reforzados la zona de la Vuelta del Paraguayo

La emergencia hídrica por la crecida del río Paraná no solo obliga a intensificar la asistencia a las familias afectadas en Santa Fe, sino que también genera preocupación por la seguridad de las viviendas que quedaron deshabitadas debido al avance del agua.

Ante este escenario, el intendente Juan Pablo Poletti confirmó que se reforzarán los patrullajes nocturnos en la Vuelta del Paraguayo para prevenir robos y evitar hechos de inseguridad.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario local explicó que se puso en marcha un operativo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para custodiar los sectores más afectados por la inundación, especialmente aquellos donde los vecinos tuvieron que abandonar sus hogares.

"Vamos a realizar un patrullaje extenso para la seguridad de los que quedaron", señaló Poletti al referirse a las medidas implementadas frente a la emergencia hídrica.

En ese sentido, confirmó que desde la noche del domingo se incorporaron efectivos de Los Pumas, que realizan tareas de vigilancia en la zona a través de embarcaciones.

Además, anticipó que desde este lunes por la noche la Provincia colaborará con un helicóptero para efectuar vuelos nocturnos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y evitar que personas aprovechen la situación de vulnerabilidad de los vecinos afectados por la crecida.

"Queremos garantizar que ningún vivo quiera aprovecharse de esta situación para brindarle inseguridad a una zona que ya está sufriendo los avatares del agua", expresó el intendente.

La Vuelta del Paraguayo, una de las zonas más afectadas por la crecida

La Vuelta del Paraguayo es uno de los sectores donde el avance del Paraná provocó mayores complicaciones. Durante el fin de semana, equipos municipales y provinciales realizaron recorridas en lanchas y con vehículos anfibios para relevar a las familias que permanecían en sus viviendas y asistir a quienes necesitaban ser trasladados.

Según detalló Poletti, el agua comenzó a ingresar en distintas casas y varias familias decidieron abandonar sus hogares para alojarse en los centros de asistencia habilitados por el municipio.

Actualmente, 260 personas se encuentran evacuadas en los espacios de alojamiento, principalmente en el centro asistencial de Alto Verde. Otras nueve familias fueron trasladadas al predio número dos acondicionado en Colastiné Sur.

A esa cifra se suman vecinos que recibieron colaboración municipal para trasladar sus pertenencias y mudarse temporalmente a viviendas de familiares, aunque no están alojados en los centros de evacuados.

El intendente también informó que se realizaban nuevos relevamientos para evaluar el traslado de otras tres familias de la Vuelta del Paraguayo, ante la posibilidad de que el agua continúe avanzando sobre sus viviendas.

Un operativo conjunto ante la emergencia hídrica

Poletti destacó el trabajo coordinado entre los equipos municipales, las fuerzas provinciales, Prefectura y los guardavidas que participaron de los operativos de asistencia durante el fin de semana.

El intendente reconoció especialmente el compromiso de los trabajadores que realizaron recorridas en sectores inundados y asistieron a vecinos que habían quedado aislados por el avance del agua.

Mientras tanto, el municipio mantiene los operativos de evacuación y asistencia, y continúa ampliando los módulos habitacionales para recibir a las familias que deban abandonar sus hogares.

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