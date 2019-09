Santa Fe Juega entró en etapa de definiciones

Por Alejandro Martínez

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card). ubicado en el extremo sur de la capital provincial, se llevan adelante las finales en algunas disciplinas del programa Santa Fe Juega.

La presentación de esta instancia del programa Santa Fe Juega fue encabezada por el secretario de desarrollo deportivo Carlos Iparraguirre; el coordinador de deporte federado, Adrián Alurralde; el director provincial de deporte comunitario y recreación, Ernesto Benito, y la coordinadora de deportes comunitarios, Marcela Bertozzi.

Más de 700 jóvenes de toda la provincia se encuentran en la ciudad de Santa Fe para definir las categorías de atletismo sub 14, atletismo adaptado sub 16 y sub 18, natación Sub 14, y natación adaptada sub 16, bádminton y básquet 3x3 sub 14 y sub 16.

El doctor Carlos Iparraguirre manifestó que "Estamos en presencia las instancias finales del Santa Fe Juega, en este caso en la capital provincial, con atletismo, básquet 3x3, y natación. Hay algo más de 700 chicos de toda la provincia, de los 190.000 que han estado participando a lo largo de este año".

Santa fe juega lanzamiento 2.JPG UNO Santa Fe

El funcionario provincial destacó que "ojalá que este programa Santa Fe Juega con el cambio de autoridades se pueda seguir realizando. Se tiene que seguir mejorando, potenciando y manteniendo en el futuro. Al igual que en infraestructura, ya que este lugar está en obras. Se han hecho remodelaciones en varios espacios, y hace mucho que este Card, no tenía una fuerte inversión".

A su turno, Ernesto Benito sostuvo que "esta fase de Santa Fe Juega va a permitir lograr los clasificados a los Juegos Evita, que se van a desarrollar en octubre próximo en Mar del Plata. Quedan dos finales más en Rosario, una en Santa Fe, y ya se realizó otra en Rafaela".

"De los 27 deportes que participa Santa Fe se busca armar el equipo provincial, es tanto para deportistas con discapacidad como los convencionales. Hay chicos de diferentes puntos de la provincia, desde la Cuña Boscosa hasta Rufino, es una movida muy interesante, que llega a 320 localidades, por eso estamos muy satisfechos con lo que se ha hecho", destacó uno de los responsables directos del programa Santa Fe Juega.

Santa fe juega lanzamiento 3.JPG UNO Santa Fe

Finalmente, expresó que "desde el gobierno provincial con el apoyo de clubes, federaciones y gobiernos locales, estamos orgullosos de haber llegado a este número. Más allá de lo deportivo, tiene la fortaleza de ser un programa que se realiza en todas las escuelas con profesores de educación física que se comprometen en toda la provincia. Santa Fe Juega ha sido la oportunidad para muchos, por eso el impacto es importante".

Las próximas fecha son el 5 y 6 de septiembre en Rosario, con fútbol 11 en sub 14, atletismo sub 17, atletismo adaptado sub 14 y vóleibol sub 17. El 7 de septiembre, en Rosario, será el turno de los deportes federados: acuatlón sub 14 y sub 16, canotaje sub 14, ciclismo y ciclismo de montaña sub 14 y sub 16, esgrima sub 14, gimnasia artística sub 14, pelota paleta sub 16, judo sub 14, natación artística, tenis de mesa sub 14, levantamiento olímpio sub 15 y trampolín sub 14.