Santa Fe quedó en el puesto 11° en el Seven de la República

El equipo A de la Unión Santafesina finalizó en el puesto 11° en el Seven de la República.

La Unión Santafesina de Rugby concluyó su participación en el tradicional Seven de la República que organiza la Unión Argentina en conjunto con la Unión Entrerriana de Rugby en las instalaciones de el Plumazo del Club Atlético Estudiantes y la Tortuguita del Paraná Rowing Club. Santa Fe presentó dos alineaciones, una que finalizó en el puesto 11, en la Zona Campeonato, y en el 21° en la Zona Ascenso.

Esquivel y Farías, otra vez convocados a la Selección Sub 23

Ante los sanjuaninos, Santa Fe alistó a: Manuel Mandrile, Agustín Foradini y Santiago Gorla; Juan Cruz Strada, Alejandro Molinas, Lucas Widmer y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Justo Barcojo, Valentín Fernández, Santiago Kerstens, Franco Radín y Ramiro Giménez Melo. Para los santafesinos hubo tries de Alejandro Molinas, Lucas Widmer, el rafaelino Manuel Mandrile y dos del Gitano Franco Radín, más una conversión del esperancino Lucas Widmer y dos de Santiago Mendicino.

En el cruce de semifinales de Bronce, Santa Fe perdió ante la Unión de Rugby de Rosario por 26 a 19, en el cual alineó a: Justo Barcojo, Agustín Foradini y Valentín Fernández; Juan Cruz Strada, Santiago Kerstens, Franco Radín y Ramiro Giménez Melo. Luego ingresaron Alejandro Molinas, Manuel Mandrile, Santiago Mendicino, Santiago Gorla y Lucas Widmer. Hubo tries de Juan Cruz Strada, Agustín Foradini y Juan Cruz Strada, más un goal de Juan Cruz Strada y otro del esperancino Lucas Widmer.

Seven2.jpg En la jornada final, Santa Fe perdió frente a Rosario, y posteriormente, doblegó a San Juan en el CAE. Gentileza Franco Perego

En la etapa de grupos, en la Zona 4, Santa Fe comenzó con una victoria ante la Unión de Rugby de Cuyo por 24 a 12 en la Tortuguita del Paraná Rowing Club, y posteriormente, cayó ante la Unión Cordobesa por 26 a 12. En la cancha 1 del Plumazo, Entre Ríos A se impuso a Santa Fe por 19 a 14.

En el clásico, que quedó en poder de los anfitriones, los puntos fueron conseguidos por tries de Franco Radín y Ramiro Giménez Melo, más dos conversiones de Alejandro Molinas, mientras que para los dueños de casa marcaron Mateo Baroli en dos oportunidades y Joaquín Maiztegui, más dos conversiones de Bruno Heit.

El plantel de Santa Fe A estuvo integrado por: Justo Barcojo (CRAI), Valentín Fernández (Santa Fe Rugby), Agustín Foradini (Santa Fe Rugby), Ramiro Giménez (Santa Fe Rugby), Santiago Gorla (Santa Fe Rugby), Santiago Kersten (CRAR de Rafaela), Manuel Mandrile (CRAR), Santiago Mendicino (Santa Fe Rugby), Alejandro Molinas (CRAI), Franco Radín (CRAI), Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby) y Mateo Widmer (Alma Juniors de Esperanza).

Más información

En relación al seleccionado de Santa Fe B, que jugó en la competencia desarrollada en la vecina capital provincial, en reemplazo de Brasil, ocupó el puesto 21°, tras haber derrotado a Andina por 24 a 5. Ante los patagónicos la USR alistó a Facundo Aimo, Ignacio Parodi y Nicolás Monasterolo; Martín Barceló, Dalmiro Borzone, Lucio Ruata y Franco Pierangelli. Luego ingresaron Leonardo Sabellotti, Agustín Galíndez, Augusto Cordini, Juan Cruz Fleitas y Ricardo Brown.

En el primer tiempo hugo un try de Nicolás Monasterolo y una conversión de Dalmiro Borzone, mientras que en el segundo tiempo, los tries fueron concretados por Franco Pierganelli, Nicolás Monasterolo y Ricardo Brown, más una conversión del sanvicentino Franco Pierganelli.

Seven3.jpg El equipo B de Santa Fe ocupó la 21° ubicación en la tradicional competencia de juego reducido jugada en Paraná. Gentileza Franco Perego

En la fase de grupos, en la Zona 6, Santa Fe B perdió frente a Entre Ríos B por 10 a 7. Para la USR hubo un try del rafaelino Facundo Aimo y una conversión de Dalmiro Borzone. Para la UER hubo un try de Augusto Castiglioni y Estanislao Arrías. En el arranque de la segunda jornada, Santa Fe venció a Austral por 12 a 5, con tries de Nicolás Monasterolo y Agustín Galíndez más una conversión de Dalmiro Borzone.

A Santa Fe B lo conformaron Facundo Aimo (CRAR de Rafaela), Martín Barceló (CRAI), Dalmiro Borzone (Santa Fe Rugby), Ricardo Brown (CRAR de Rafaela), Juan Fleitas (CRAI), Augusto Cordini (Santa Fe Rugby), Nicolás Monasterolo (Santa Fe Rugby), Ignacio Parodi (CRAI), Franco Pierangeli (Brown de San Vicente), Santiago Quirelli (Santa Fe Rugby), Lucio Ruata (Santa Fe Rugby) y Leonardo Sabelotti (CRAR de Rafaela).