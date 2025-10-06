Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Tras ser restituido como presidente de San Lorenzo, Moretti dijo que su vice será Ortigoza

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, habló luego de que la Justicia lo restituya en el cargo y aseguró que Néstor Ortigoza será su vice

6 de octubre 2025 · 14:46hs
Tras ser restituido como presidente de San Lorenzo, Moretti dijo que su vice será Ortigoza

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, habló luego de que la Justicia lo restituya en el cargo y aseguró que el ídolo y vocal Néstor Ortigoza será su vice.

Este lunes, la Justicia revocó el fallo de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por el presidente Moretti, que deberá reasumir su cargo tras la declaración de acefalia que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Moretti vuelve al ruedo en San Lorenzo

Tras esta determinante decisión de la Cámara Civil, el dirigente sanlorencista declaró: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”.

En el escrito presentado que frenó la acefalía, el presidente sanlorencista acusa una “verosimilitud del derecho” suficiente y que existía un “peligro en la demora” si se permitía avanzar con este estado institucional el cual también señaló que no es real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes.

El pasado martes 16 de septiembre, el club del barrio porteño de Boedo comunicó la acefalía y mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos para llegar a dicho estado institucional. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

San Lorenzo Marcelo Moretti Néstor Ortigoza
