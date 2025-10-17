Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Por la última fecha de la fase clasificatoria del Top 9 del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby visitará a Rowing en la Tortuguita, y CRAI lo hará con Jockey en Venado Tuerto.

Este sábado 18 de octubre se disputará la última fecha del Top 9 del Torneo Regional del Litoral. Será una jornada importante, ya que ya consiguieron el pasaje a semifinales Jockey de Rosario, Estudiantes de Paraná y Duendes RC, y queda un boleto para dos candidatos. Uno es Santa Fe Rugby y el otro Gimnasia y Esgrima de Rosario.

La escuadra de Sauce Viejo debe ganar con bonus su compromiso, y esperar que los mensana rosarinos no sumen. Si eso se da, se generaría un empate, entre el Tricolor y los del Parque de la Independencia, pero los santafesinos por mayor cantidad de tantos en los partidos entre sí, son los que clasificarían a la siguiente instancia.

Las finales se jugarán en Fisherton

El Comité Ejecutivo del TRL confirmó oficialmente, las Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario será el lugar de las finales del interuniones litoraleño. Las fechas dispuestas son el 1° de noviembre, para las semifinales, y el 8 de noviembre, la final. Es importante destacar que Santa Fe Producciones, de basta trayectoria en la realización y organización de eventos, será la empresa que tiene a su cargo la realización de las finales en el Jockey de Rosario.

Santa Fe RC y CRAI juegan de visitante

En el caso de Santa Fe Rugby Club visitará al Paraná Rowing en la sección la Tortuguita a partir de las 16 con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Los dirigidos por Pedro Benet (h) formarán con: Francisco Duranda, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Guillermo Botta y Fabián Frustagli; Agustín Trossero, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli (c) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Lucio Ruata, Agustín Foradini y Santiago Mendicino.

Por su parte, CRAI, deberá viajar hacia el departamento General López, ya que deberá medirse con el Jockey Club de Venado Tuerto con el control del rosarino Juan Ignacio Vega. La escuadra de la autopista que tiene como head coach a Juan Manuel Fernández alistará a: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Nicasio Miguel; Santiago Carreras y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Ramiro Del Sastre, Lautaro Montini, Bautista Lattanzi y Facundo Beltramino.

image CRAI se presentará ante Jockey de Venado Tuerto en la última fecha del Top 9 litoraleño.

El otro partido clave se disputará en Mendoza y Wilde del sur provincial, y lo animarán Old Resian con Gimnasia y Esgrima de Rosario con el referato del cordobés Esteban Filipanics, y en la sección Central del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná recibirá a Duendes de Rosario con el control del rosarino Damián Schneider. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club (R) 69, Estudiantes 56, Duendes 52, Gimnasia y Esgrima de Rosario 47, Santa Fe Rugby 42, Old Resian 36, Paraná Rowing 31, CRAI 24 y Jockey Club de Venado Tuerto 6.

En Segunda División, por la última fecha, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará con CRAR de Rafaela con el control de Fabián Prats. En el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza recibirá a Logaritmo (Javier Villalba). En Fisherton, Gimnasia de Pergamino jugará con Tilcara (Joaquín Díaz) y Caranchos con Provincial (César Medina).

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario R 76, Tilcara 54, Caranchos 47, Alma Juniors de Esperanza 46, CRAR de Rafaela 0, Provincial 29, Logaritmo 26, Universitario de Santa Fe 24, Gimnasia de Pergamino 21.

En cuanto al certamen de Tercera División, se disputará la final del tercer estamento del Regional. En Cabaña Leiva, a partir de las 16, La Salle Jobson jugará frente a Los Pampas de Rufino con el arbitraje del entrerriano Fernando Sánchez.