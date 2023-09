Santa Fe Rugby fue derrotado por Estudiantes en el Parque Urquiza

CAE muy eficiente con el maul al punto que de esa situación sacaron réditos y lograron marcar tres ensayos. En veinte minutos el elenco local ya había conseguido tres tries, y la visita apenas un penal, a lo que hay que adicionar otros dos que no logró acertar el full back Strada. Sobre el final del período inicial, Lescano vio la amarilla, y en la siguiente acción Foradini estuvo cerca de un marcar en el ingoal local pero la pelota se la cayó para adelante. Al descanso se fue ganando CAE por 19 a 3 algo absolutamente justificado.

rugby torneo del interior santa fe cae 2.jpeg La escuadra santafesina fue superada en varios aspectos del juego y cayó inobjetablemente en Paraná.

En el primer tiempo, Santa Fe Rugby cometió muchos penales, y fue superior en el scrum, pero en el complemento, CAE mejoró y lo puso en aprietos. En el segundo tiempo Santa Fe Rugby mostró otra actitud, logró marcar un try por intermedio de Gorla, pero CAE siguió aprovechando la potencia del maul y el premio fue un try penal que lo puso al frente en el marcador por 26 a 8. La defensa del CAE fue muy eficiente, y eso sumado a la concentración se terminaron convirtiendo en un combo, que ya en tiempo cumplido le permitió a Rossetto interceptar la pelota casi en mitad de cancha y marcar un try que le dio cifras definitivas al cotejo.

En los demás cotejos del grupo 1, Córdoba Athlétic venció a Los Tarcos por 41 a 18, San Martín de Villa María a Urú Curé de Río Cuarto 33 a 18, y Universitario de Tucumán doblegó a CURNE de Resistencia 34 a 30. En la Zona 2, Jockey de Rosario le ganó a Universitario de Córdoba 27 a 24, Gimnasia y Esgrima de Rosario a Tucumán Rugby 35 a 26, Marista a Jockey de Córdoba 30 a 17 y Duendes a Old Lions de Santiago del Estero 39 a 24.

En la tercera fecha del Torneo del Interior B, CRAI con un drop de Facundo Beltramino en casi tiempo cumplido derrotó en la Villa Marista a Sporting de Mar del Plata por 28 a 26 con el control del bahiense Santiago Bevaqcua. Por su parte, Old Resian venció a Banco de Mendoza por 28 a 26. En la Zona 6, Tequé de Mendoza venció a Liceo por 33 a 30, y Uni de Rosario doblegó a Aranduroga de Corrientes por 24 a 17. En la Zona 3, Tala le ganó a Huirapuca 26 a 20, y La Tablada a Natación y Gimnasia 42 a 13. En la Zona 4, Mar del Plata Club se impuso a Jockey de Salta 40 a 20, y Tucumán Lawn Tennis derrotó a Sportiva en Bahía Blanca 33 a 9.

rugby torneo del interior santa fe cae 3.jpeg Estudiantes dominó el maul y a partir de esa formación llegaron cuatro ensayos que le dieron el merecido triunfo.

En la quinta fecha de la Zona 1 se medirán Urú Curé-Estudiantes; Los Tarcos-Curne; Santa Fe RC-Córdoba Athletic y Universitario (T)-San Martín. Por su parte, en la Zona 5 del Interior B, los Gitanos jugarán nuevamente frente a Sporting de Mar del Plata, pero en condición de local en la autopista, y Banco de Mendoza lo hará con Old Resian de Rosario.

Síntesis:

Estudiantes 33- Santa Fe Rugby 15

Estudiantes de Paraná: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Francisco Florean; Nicolás Sain y Facundo Ferrer (c); Gustavo Boetsch, Felipe Villagrán y Alvaro Ferreyra; Simón Bollo y Francisco Lescano; Franco Rossetto, Mateo Santana, Bruno Heit, Jaco Bertello y Tomás Ferreyra. Entrenador. Pedro Raiteri. Luego ingresaron: Diego Correa, Juan Méndez, William Fernández, Agustín Bustos, Franco Vartorelli, Tomás Maiztegui, Máximo Cañas y Justo Arias.

Santa Fe Rugby: Franco Giandoménico, Agustín Kilgelman y Tomás Derito; Fabián Frustragli y Agustín Trossero; Augusto Gorla, Tomás Longo y Guillermo Botta (h); Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Manuel Barraguirre y Juan Cruz Strada. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Bautista Sakr, Joaquín Sabater, Tomás García, Fermín Garrote, Andoni Alzugaray, Dalmiro Borzone, Ramiro Giménez y Lucas Fertonani.

Primer tiempo: 5' penal Strada, 9' try Simon Bollo convertido por Bruno Heit, 16' try Mateo Santana convertido por Bruno Heit, 21' try Franco Rossetto.

Parcial: Estudiantes 19- Santa Fe Rugby

Segundo tiempo: 8" try Augusto Gorla, 14' try penal (CAE), 17' try Augusto Gorla convertido por Strada, 41' try Franco Rossetto convertido por Heit.

Amarillas: Francisco Lescano y Willian Fernandez (CAE) y Franco Giandomenico (SF).

Cancha; CAE (Parque Urquiza).

Referee: Federico Solari (Corrientes).