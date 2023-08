Santa Fe Rugby cayó en semifinales ante Estudiantes

Estudiantes de Paraná.jpg Estudiantes de Paraná venció a Santa Fe Rugby por 29 a 25, y es finalista del Regional del Litoral.

Esta misma instancia se disputó el año pasado en la sede central del parque Urquiza, en el cual Gimnasia superó a Duendes por 20 a 15, y Estudiantes de Paraná había vencido a Santa Fe Rugby Club por 23 a 21. La final en aquella oportunidad quedó en poder de Gimnasia al derrotar en la final a Estudiantes por 14 a 11, mientras que Santa Fe Rugby se impuso a Duendes por 35 a 12 y quedó tercero.

Fueron dos tiempos totalmente diferentes. En la primera parte, tras un comienzo parejo, fue CAE quién pasó con dos penales a ganar 6 a 3, con descuento de Fertonani para los locales, ya que luego de unos diez minutos de mucha paridad, y un exigente trabajo de las defensas, fue Santa Fe Rugby el que comenzó a perforar la defensa visitante con su pack de fowards para ponerse 22 a 6. En el epílogo del primer tiempo, CAE logró llegar al ingoal rival por intermedio de Vidal, por lo que se fue al descanso ganando el local por 22 a 13 el dueño de casa.

En el segundo tiempo a Santa Fe Rugby no le salió ninguna. Perdió la brújula, fue un equipo desconocido, que ingresó desconcentrado, a lo mejor se relajó producto de ir ganando, pero lo cierto es que fue perdiendo dinámica, fallas en los diferentes aspectos del juego, y ante un rival como Estudiantes se pagan caro. Ese bajo momento de los locales, en el cual cometió muchas infracciones y varias imperfecciones, fue lo que les permitieron a los entrerrianos marcar dos ensayos, uno de Perren y otro de Lescano.

Estudiantes Paraná.jpg El albinegro paranaense jugará nuevamente la final ante Gimnasia. Será el sábado 12 en Santa Fe Rugby. Mateo Oviedo

En el final, Santa Fe Rugby tuvo la chance de darlo vuelta, con una serie de penales en el que buscó ir al line out, pero en uno de ellos tiró parcial la pelota a la hilera, el árbitro sancionó y terminó el pleito. Fue triunfo de CAE sobre un SFRC que no tuvo un buen segundo tiempo. Ahora se viene lo mejor. Será el segundo fin de semana de finales, en el cual CAE irá por la revancha, y los Tricolores quedarse con el tercer puesto.

Sensaciones en Sauce Viejo

"Las sensaciones en este momento son de una profunda tristeza. Fue un partido que, como todos, se puede ganar o perder, creo que en el primer tiempo tomamos una distancia importante, y no digo que se subestimó a nadie, pero sí por ahí nos relajamos un poco. En el segundo tiempo ese relajamiento lo terminamos pagando con la derrota" señaló Luis Mariano Cabal.

El segunda línea de Santa Fe Rugby indicó que "jugamos contra un gran equipo, que llegó a la misma instancia que nosotros, que tienen las mismas ganas de salir campeones que nosotros, que es un clásico, que deja todo y la pelea todo lo que dura el partido. Fueron cuatro puntos de diferencia y sólo uno tenía que ganar y fueron ellos".

Gimnasia y Esgrima.jpg Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Duendes de Rosario por un contundente 40 a 19.

El back Simón Bollo sostuvo que "estamos muy contentos por este partido, por estar de vuelta en otra final, ganamos un partido muy complicado, cerrado, muy parejo, que sabíamos que se iba a dar de esa manera, y que se nos dio a nosotros. Se nos viene una final con GER, quedamos con la espina del año pasado, así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr imponernos".

"Vendremos a Santa Fe el próximo sábado a ganar. Será una vez más con Gimnasia, igualmente nosotros llegamos muy bien, estamos en un muy buen nivel. A toda la gente que se vino a apoyarnos lo único que le puedo decir es gracias. También que vamos a dejar todo en la cancha, que buscaremos ganar por todo lo que nos brindan y el acompañamiento que nos han dado frente a Santa Fe Rugby" destacó el jugador del Club Estudiantes de Paraná.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 25- Estudiantes 29

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Agustín Kilgelmann y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustragli y Guillermo Botta (capitán); Augusto Gorla, Matías Gaggiamo y Lucas Caputto; Santiago Quireli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Valentín Fernández, Santiago Gorla, Bautista Galassi y Dalmiro Borzone. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Francisco Duranda, Joaquín Sabater, Manuel Cataudela, Tomás Longo, Luis Mariano Cabal, Juan Cruz Strada, Bautista Bejarano y Ramiro Giménez Melo.

Estudiantes de Paraná: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Matías Vidal; Nicolás Sain y Facundo Ferrer (capitán); Felipe Villagrán, Juan Mernes y Álvaro Ferreyra; Tomás Maiztegui y Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Mateo Santana, Bruno Heit, Joaquín Maiztegui y Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Raiteri. Luego ingresaron: Diego Correa, E. Genzelis Gallinger, Francisco Florean, Fernando Ugalde, Gustavo Boetsch, Simón Bollo, Francisco Lezcano y Franco Rossetto.

Primer tiempo: 3´ penal Sebastián Dorigón (0-3); 6´penal Lucas Fertonani (3-3); 23´ penal Bruno Heit (3-6); 29´ try penal SFRC (10-6); 31´ try Lucas Caputto (15-6); 35´ try Agustín Foradini, convirtió Lucas Fertonani (22-6); 39´ try Matías Vidal, convirtió Bruno Heit (22-13). Resultado parcial: Santa Fe RC 22-13 Estudiantes.

Segundo tiempo: 43´ penal Lucas Fertonani (25-13); 45´ penal Bruno Heit (25-16); 50´ try Augusto Perrén (25-21); (57´ penal Bruno Heit (25-24); 65´ try Francisco Lescano (25-29). Final: Santa Fe RC 25-29 Estudiantes.

Incidencias: 29´ amonestado Sebastián Dorigón;

Referee: Emilio Traverso (USR).

Asistentes: Fernando De Feo (USR), Federico González (USR), Leonardo Del Río (USR) y Fabián Prats (USR).

TMO: Maximiliano Miranda (URBA).