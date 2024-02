Santa Fe Rugby comenzó a afinar la puesta a punto

Santa Fe Rugby cuenta los días para eles de la línea Roja se trasladaron hacia Rosario y disputaron tres encuentros para ajustar su juego.Las distintas pruebas rigurosas fueron con su plantel superior y Sub19 ante Atlético del Rosario “B”, Old Resian y Universitario “A”. No todo pasó por el resultado, sino también la forma, el rendimiento y el andamiaje del plantel. El grupo apuntó a fortalecer la idea del cuerpo técnico y para que el equipo adquiera no sólo confianza sino que fuera internalizando las pretensiones de Lorena Martegani, su entrenadora.