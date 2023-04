Santa Fe Rugby le ganó con claridad a Estudiantes en Paraná

No había pasado un minuto que Cae comete un penal en su campo de juego, Santa Fe buscó el line out y a partir de haberlo ganado, empujo con el maul y se puso rápidamente en ventaja 7 a 0. Luego las acciones fueron parejas, aunque la indisciplina del local le permitió a Fertonani sumar de a tres y poner el marcador 10 a 0.

CAE consiguió recuperarse, vinieron dos penales convertidos por Dorigón y el tanteador quedo 10 a 6. Pero un ensayo a partir de una intercepción de Lucas Caputto, casi en el borde de la línea de veintidós, les permitió a los santafesinos ponerse 17 a 6. El equipo paranaense se puso nervioso, y a la indisciplina le sumó algunas inconductas que hasta provocó un llamado de atención del árbitro rosarino. Santa Fe no brilló, pero con lo hecho le bastó para irse el descanso ganando por 20 a 9.

Rugby2.jpg El apertura Lucas Fertonani consiguió marcar 16 puntos entre penales y conversiones. UNO Entre Ríos

En el complemento las acciones fueron muy parejas, con dos equipos que cometieron muchos penales y también imperfecciones. La defensa visitante funciono muy bien y CAE que salió a buscar el protagonismo no pudo lastimar. Pisando los quince minutos, Santa Fe aprovechó otra oportunidad que dispuso y marcó otro ensayo para poner el marcador 28 a 9.

Los de Sauce Viejo sacaron provecho del bajo rendimiento del local y continuaron facturando. El conjunto paranaense, si bien tuvo un poco más la pelota y el dominio territorial, recién sobre los 32 minutos pudo llegar al try para acortar diferencias. Luego, con el tiempo expirado fue el segunda línea Ferrer el que apoyó otro ensayo para el albinegro y dejar sellado el 36 a 21.

Rugby3.jpg Una postal en el Parque Urquiza, la defensa de Santa Fe Rugby en plena acción, buscando detener a un jugador entrerriano. UNO Entre Ríos

Más detalles del Regional del Litoral

En la Tortuguita, Old Resian venció al Paraná Rowing 19 a 17, y en Las Delicias del sur provincial, Jockey de Rosario se impuso a Universitario de Rosario por 49 a 28 en cancha de Duendes. En el Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario doblegó a Duendes por 40 a 23. En la oportunidad quedó libre CRAI.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 22, Old Resian 20, Estudiantes 19, Santa Fe Rugby 14, Duendes 10, Paraná Rowing 9, Universitario de Rosario 6, Jockey Club (R) 5, CRAI 3. En la próxima fecha jugarán Jockey con Rowing, Santa Fe Rugby con Gimnasia y Esgrima, Duendes con Universitario y Old Resian con CRAI, quedando libre Estudiantes de Paraná.

En Segunda División, en Sauce Montrull, Tilcara derrotó a Provincial de Rosario por 27 a 24, CRAR de Rafaela doblegó a Caranchos 34 a 17 y Alma Juniors de Esperanza cayó frente a Jockey Club en Venado Tuerto por 21 a 11. En barrio Las Delicias de Santa Fe, Universitario perdió con Logaritmo de Rosario 26 a 17. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club VT 28, CRAR de Rafaela 20, Caranchos 19, Tilcara 10, Alma Juniors 9, Logaritmo y Provincial 5. En la próxima jornada se medirán Logaritmo con Tilcara, Caranchos con Jockey (VT), Alma Juniors con Universitario y Provincial con La Salle, quedando libre CRAR.

En Tercera División, por la por la 4ª fecha, Almirante Brown de San Vicente le ganó a Cha Roga Club por 24 a 15, y en Concepción del Uruguay, CUCU perdió ajustadamente ante Regatas & Belgrano de San Nicolás 22 a 20. Por su parte, Los Pampas de Rufino vencieron a Gimnasia de Pergamino por un expresivo 42 a 18.

Las posiciones quedaron así: Los Pampas de Rufino 12, Regatas y Belgrano de San Nicolás 9, Gimnasia de Pergamino 6, Querandí 5 y CUCU de Concepción del Uruguay 0. La próxima fecha jugarán Regatas & Belgrano con Los Pampas de Rufino, Gimnasia de Pergamino con Brown de San Vicente, y Cha Roga con Querandí.

Rugby4.jpg El subcapitán Matías Gaggiamo aportando su capacidad tanto en el scrum como así también en el juego suelto. UNO Entre Ríos

Síntesis:

Estudiantes 21- Santa Fe Rugby 36

Estudiantes: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Matías Vidal; Lisandro Uranga y Facundo Ferrer; Augusto Senger, Gustavo Boesch y Alvaro Ferreyra; Joaquín Maiztegui y Sebastián Dorigón (C); Jaco Bertello, Bruno Heit, Mateo Santana, Augusto Perrén y Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Raiteri. Luego ingresaron: Gonzalo De Basily, Santo Lescano, Justo Zorzet, Tomás Maiztegui, Agustín Bustos, Willian Fernández, David Londero y Román Martínez.

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Joaquín Sabater y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustragli y Guillermo Botta (h); Augusto Gorla, Lucas Caputto y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Ramiro Giménez Melo, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Bautista Bejarano. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Luciano Franco, Agustín Kilgelman, Tomás Derito, Agustín Trossero, Franisco De Biaggio, Francisco Avalos, Dalmiro Borzone y Marcos Erbetta.

Primer tiempo: 1` try Joaquín Sabater convertido por Fertonani, 10` penal Lucas Fertonani, 12`penal Sebastián Dorigón, 18` penal Sebastián Dorigón, 20` try Lucas Caputto convertido por Lucas Fertonani, 32` penal Fertonani, 37` penal Dorigón.

Parcial: CAE 9- Santa Fe Rugby 20

Segundo tiempo: 3` penal Lucas Fertonani, 15` try Bautista Bejarano, 20` try Bautista Bejarano, 25` penal Lucas Fertonani, 30`try Bruno Heit convertido por Sebastián Dorigón, 45` try Facundo Ferrer.

Referee: Carlos Poggi (Rosario).

Cancha: Estudiantes (Parque Urquiza)

Reserva: CAE 15- Santa Fe Rugby 12