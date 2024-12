Santa Fe Rugby y CRAI, y un desafiante calendario 2025

El formato del certamen no sufrirá modificaciones, pero en 2026, la intención es que en el panel A jueguen 10 equipos. El segundo nivel del TRL comenzará igual que el principal, mientras que el tercer estamento lo hará el 5 de abril venidero. En el campeonato organizado por la UAR, la primera fecha será el 15 de marzo, en el cual Santa Fe Rugby visitará a Estudiantes de Paraná, y CRAI a La Tablada en Córdoba. En la segunda, el 22 de marzo, los de Sauce Viejo, recibirán a Los Tordos de Mendoza, y CRAI será anfitrión de Jockey Club de Rosario.

El Regional del Litoral compartido con el Interior

En cuanto al Top 9, se jugará todos contra todos a dos ruedas, habrá varias ventanas porque se jugará en paralelo el Torneo del Interior A. Finalizada la etapa de competencia, el 1° al 4° juegan semifinal y final. La primera fecha se disputará el 29 de marzo, en el cual Estudiantes recibirá a Gimnasia y Esgrima de Rosario; Old Resian a Santa Fe Rugby, Paraná Rowing Club con CRAI, y Jockey de Venado Tuerto con Jockey Club de Rosario, quedando libre Duendes de Rosario.

image.png Santa Fe Rugby Club jugará frente a Old Resian en Rosario en la primera fecha del Top 9.

En la segunda fecha, el 5 de abril, jugarán Jockey de Rosario con Rowing, CRAI con Old Resian, Santa Fe Rugby con Estudiantes, y GER con Duendes, mientras que el 12 de abril, por la tercera fecha, jugarán Duendes con Santa Fe Rugby, Estudiantes con CRAI, Old Resian con Jockey Club de Rosario y Rowing con Jockey Club de Venado Tuerto.

En la fecha 4, el 3 de mayo, se cruzarán Jockey de Venado Tuerto con Old Resian, Jockey de Rosario con Estudiantes, CRaI con Duendes y Santa Fe Rugby con Gimnasia y Esgrima. En la fecha 6, el 31 de mayo, se medirán Rowing con Estudiantes, Jockey de Venado Tuerto con Duendes, Jockey de Rosario con GER, y CRAI con Santa Fe Rugby.

En la séptima fecha, el 7 de junio, Santa Fe Rugby jugará con Jockey de Rosario, GER con Jockey de Venado Tuerto, Duendes con Rowing y Estudiantes con Old Resian, y en la octava jornada, el 14 de junio se cruzarán Old Resian con Duendes, Rowing con GER, Jockey de Venado Tuerto con Santa Fe Rugby, y Jockey de Rosario con CRAI. En la novena jornada, última de la primera rueda, a disputarse el 5 de julio, jugarán CRAI con Jockey de Venado Tuerto, Santa Fe Rugby con Rowing, Gimnasia de Rosario con Old Resian, y Duendes con Estudiantes de Paraná.

En el Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby Club integra la Zona 2 junto a Jockey Club de Córdoba, Los Tordos RC, y Estudiantes de Paraná, mientras que los Gitanos, la Zona 3, con Córdoba Athletic, Jockey Club de Rosario y La Tablada RC. El debut será el 15 de marzo, con los dos elencos de la USR jugando de visitante, con Estudiantes en Paraná los de Sauce Viejo, y con La Tablada en Córdoba los Gitanos. En la segunda fecha, el 22 de marzo, Santa Fe Rugby recibirá a Los Tordos, y CRAI a Jockey de Rosario. En la tercera fecha, el 26 de abril, Santa Fe Rugby recibirá a Jockey de Córdoba, y CRAI recibirá a Córdoba Athletic.