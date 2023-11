Santa Fe se prepara para un partido clave en el Argentino Juvenil

Santa Fe viene de caer en Sauce Viejo ante Santiago del Estero, mientras que en la primera fecha se impuso en General Roca, en la provincia de Río Negro, superó a Alto Valle por 36 a 13. El próximo domingo 5, a las 16.30, en cancha de Universitario de Rosario, se medirá con el combinado de Chubut.

image.png Gregorio Favre y Diego Colli son los conductores del seleccionado de Santa Fe.

"Con Santiago fue un partido raro, sin encontrar juego, en el cual ellos la jugaron como una verdadera final. Nosotros, no se si por una cuestión mental o porque no salieron las cosas, con muy poca obtención, y por eso fuimos superados. No se dieron las condiciones para generar juego, que es lo que nosotros necesitamos y poder estar dentro del partido" comenzó señalando Gregorio Favre a UNO Santa Fe.

Tras haber perdido en la primera fecha ante Santiago del Estero por 13 a 7, el head coach del seleccionado juvenil de la USR manifestó que "Santa Fe se autolimitó eso es seguro, pero no hay que sacarle méritos al rival, porque ellos evidentemente nos habían estudiado mucho, y nuestras fortalezas trataron de bloquearlas rápido y nosotros no supimos como resolverlas".

En el mismo sentido indicó que "creo que no tuvimos los recursos, en el entretiempo tratamos de corregir esas cuestiones, hicimos algunos cambios para buscarle la vuelta y darle la posibilidad al equipo para que encuentre el juego, pero creo que el punto más grave fue la obtención. Si no se logra obtención, como nos pasó en el line out, se dificulta mucho porque no tenés la pelota".

El equipo en su actuación fue diferente al que se vio ante UROBA, que fue amistoso, y el que se ganó en Alto Valle. Sobre este punto el ex apertura de Santa Fe Rugby expresó que "fueron rivales diferentes, y ya te digo, el equipo de Santiago vino a jugar una final al cien por ciento. Nosotros sabíamos que era una final, mentalmente lo era, por ahí los chicos no tienen experiencia en este tipo de torneos, y no lo toman de esa manera.

image.png La USR derrotó a Alto Valle y cayó ante Santiago, y ahora jugará el concentrado en Rosario.

"Después se termina reflejado en la cancha, pero yo creo que todavía está la posibilidad de revertir la cosa, porque clasifican dos equipos por zona, y todavía nos podemos acomodar. Esto sin dudas que sirve para entrenar, y seguir mejorando aquellos puntos que debe hacerlo. Ahora se viene un partido duro, que hay jugarlo, porque todavía no ganamos, y no hay rivales sencillos" afirmó el coach santafesino.

El próximo rival es Chubut en Rosario y sobre esto, Favre comentó con claridad que "cada rival es un partido que nosotros los planificamos, lo preparamos, como que es el último que vamos a jugar porque uno no puede estar pensando que un rival es más débil que otro. Hay realidades que son palpables, ya que perdieron los dos partidos que les tocó afrontar, tienen otra realidad en cuanto al rugby de otra provincia, pero lo vamos a plantear de una manera superfuerte, y con todo el respeto que se merece el rival".

"El objetivo es meternos en las semifinales, porque la meta es lograr el ascenso. Tras el partido con Santiago estamos bien, entrenando duro esta semana, pensamos que Genaro Ballestieri podía tener algún tipo de lesión pero evolucionó bien, y anda bien. Después hay un par de golpeados pero nada grave para no tenerlos en cuenta para el fin de semana que jugaremos en Rosario" cerró uno de los mejores aperturas en la historia del rugby santafesino.