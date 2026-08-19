El plan de desendeudamiento de Santa Fe ya suma más de 18.500 adhesiones y 7.000 solicitudes aprobadas

La iniciativa provincial está destinada a trabajadores activos, jubilados, pensionados y empleados del sector privado. Más de 7.000 solicitudes ya fueron aprobadas y otras 4.000 se encuentran en análisis.

El plan de desendeudamiento impulsado por el Gobierno de Santa Fe ya superó las 18.500 adhesiones y continuará vigente hasta el próximo 30 de septiembre. La iniciativa ofrece herramientas de financiamiento destinadas a trabajadores, jubilados, pensionados y empleados del sector privado que atraviesan dificultades para afrontar sus deudas.

De acuerdo con los datos oficiales registrados hasta el 11 de agosto , más de 10.000 adhesiones corresponden a trabajadores activos de la Provincia, más de 2.000 a jubilados y pensionados y casi 6.000 a trabajadores del sector privado.

Además, más de 7.000 solicitudes ya fueron aprobadas, mientras que otras 4.000 se encuentran actualmente en análisis. El resto de los casos cuenta con alternativas de financiación ofrecidas por la entidad bancaria interviniente.

La propuesta fue presentada por la Provincia como una herramienta para aliviar el nivel de endeudamiento de las familias y facilitar el ordenamiento de sus finanzas frente al contexto económico.

Herramientas para saldar deudas

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó que la iniciativa surgió a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de generar herramientas para quienes no pueden resolver por sus propios medios sus compromisos financieros.

“Ante una situación económica nacional difícil, el gobernador decidió no mirar hacia otro lado, sino hacia las familias que no pueden resolver por sí solas sus deudas y necesitan herramientas concretas”, sostuvo.

Quiénes pueden acceder

El programa contempla a trabajadores activos de la administración provincial, jubilados y pensionados y trabajadores del sector privado, con distintas alternativas de financiamiento según cada situación.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es brindar una herramienta que permita a los beneficiarios reordenar sus compromisos financieros y obtener mayor previsibilidad sobre sus ingresos.

La Provincia mantiene abierta la posibilidad de adherirse al plan hasta el 30 de septiembre.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y realizar el trámite a través del portal de gestiones de la Provincia, ingresando con ID Ciudadana.