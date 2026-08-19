Una obra histórica para la Escuela Normal: 11 empresas compiten por un proyecto de casi $3.000 millones

El proyecto contempla la restauración del histórico edificio de Saavedra al 1700, la construcción de seis nuevas aulas y un núcleo sanitario, además de mejoras en cubiertas, galerías, redes, accesibilidad y espacios comunes. Juan Pablo Poletti destacó el valor patrimonial de la institución y la articulación entre el Municipio y la Provincia.

Inversión millonaria: restaurarán y ampliarán la histórica Escuela Normal N° 32 con un presupuesto de casi $3.000 millones.

La Escuela Normal Superior N° 32 General José de San Martín avanza hacia una histórica intervención integral de su edificio. Este miércoles se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación de los trabajos, con la presentación de 11 ofertas económicas y un presupuesto oficial de $2.979.813.629,47 .

Del acto participó el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , junto al ministro de Educación de la Provincia, José Goity , en el marco del Plan Abre Escuela .

La intervención contempla la restauración y puesta en valor del emblemático establecimiento ubicado en Saavedra al 1700, cuyo edificio está declarado patrimonio de la ciudad de Santa Fe.

El proyecto incluye trabajos de restauración, sustitución de componentes deteriorados y mantenimiento general, además de la demolición de agregados que no poseen valor patrimonial y la incorporación de nuevos espacios pedagógicos y de servicios.

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Seis nuevas aulas y una renovación integral

Entre los principales trabajos previstos se encuentra la remodelación de la fachada principal, la construcción de seis nuevas aulas y un nuevo núcleo sanitario.

También se realizará una reparación integral de las cubiertas y se pondrán en valor las galerías y salones del establecimiento.

El proyecto contempla además la reposición de pisos y revestimientos y la renovación completa de las instalaciones eléctricas, pluviales y cloacales.

En materia de accesibilidad, se prevén mejoras en las veredas perimetrales mediante la incorporación de cintas verdes. También se instalará una cubierta liviana para la cantina y se sumarán nuevos árboles en los patios centrales.

De esta manera, la obra busca combinar la preservación del patrimonio arquitectónico con la incorporación de espacios adecuados para las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Poletti: “Puertas adentro de las escuelas es donde realmente se cambia la historia”

Durante el acto, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de la intervención y puso el foco en el rol de las instituciones educativas.

“Puertas adentro de las escuelas es donde realmente se cambia la historia de la ciudad, de la provincia y del país”, afirmó.

El mandatario municipal remarcó que es en esos espacios donde se construyen los valores y aprendizajes que impactan en las futuras generaciones.

Poletti también agradeció al Ministerio de Educación provincial por la decisión de intervenir el edificio y valoró el significado de la institución para la ciudad.

“Devolverle el esplendor a uno de los edificios emblemáticos más significativos de Santa Fe” representa, según sostuvo, una puesta en valor que trasciende lo estrictamente edilicio.

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En relación con las ofertas presentadas, el intendente señaló que la participación de 11 empresas representa una señal positiva para el proceso licitatorio.

“La presencia de 11 empresas oferentes refleja a las claras la confianza del sector privado en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”, sostuvo.

Además, reafirmó el compromiso del municipio de continuar trabajando junto al Gobierno provincial en iniciativas destinadas a fortalecer a la comunidad educativa.

Goity: “No existe educación posible sin el sostén de la comunidad”

El ministro de Educación, José Goity, destacó el carácter colectivo del proceso educativo y la necesidad de acompañarlo con infraestructura adecuada.

“No existe educación posible sin el sostén de la comunidad”, afirmó, al considerar a la enseñanza como un acto colectivo en el que cada integrante debe realizar su aporte.

El funcionario sostuvo que la gestión provincial busca transformar los proyectos en acciones concretas y destacó el papel que cumplen docentes, asistentes escolares y supervisores.

En ese marco, remarcó que la infraestructura constituye uno de los pilares para fortalecer la identidad de las instituciones educativas y generar mejores condiciones para el aprendizaje.

“La infraestructura escolar es un pilar indispensable para fortalecer la identidad de las instituciones y brindar entornos sólidos donde el proceso de aprendizaje florezca”, sostuvo Goity.

La comunidad educativa calificó la jornada como histórica

La rectora del nivel superior de la Escuela Normal N° 32, Mariela Cravero, calificó la apertura de sobres como un momento histórico para toda la comunidad educativa.

La autoridad destacó que la inversión en infraestructura representa una forma de atender las necesidades actuales de estudiantes y docentes que utilizan diariamente el edificio.

Al mismo tiempo, puso en valor el legado de la institución y su impacto a través de las generaciones de graduados, exalumnos y exdocentes que desarrollaron actividades en distintos ámbitos de la cultura, la ciencia y la vida pública.

Las 11 ofertas para la obra

Las empresas que presentaron sus propuestas económicas fueron:

Constructora Orlando Peterson: $3.188.876.308,50.

$3.188.876.308,50. Ing. Pedro Minervino S.A.: $3.970.276.221,88.

$3.970.276.221,88. ICA S.R.L.: $2.621.669.560,29.

$2.621.669.560,29. Ingeniería y Servicios Delgado S.A.: $2.526.216.183,58.

$2.526.216.183,58. Saux Wernly S.A.: $2.475.733.618,11.

$2.475.733.618,11. Norte Grup S.R.L.: $3.377.482.984,17.

$3.377.482.984,17. Cymca S.R.L.: $3.961.404.220,71.

$3.961.404.220,71. EFE Construcciones S.R.L.: $2.575.063.275,25.

$2.575.063.275,25. VialFe S.R.L.: $2.680.447.227,97.

$2.680.447.227,97. VFM S.A.: $3.568.000.000.

$3.568.000.000. MT S.R.L.: $3.279.776.488,27.

Con la apertura de las propuestas, comenzará ahora la etapa de evaluación de las ofertas para determinar cuál de las empresas se ajusta a las condiciones establecidas en el proceso licitatorio.

La intervención proyectada apunta a recuperar integralmente uno de los edificios educativos más emblemáticos de Santa Fe, combinando la preservación de su patrimonio histórico con la ampliación de sus espacios y la modernización de su infraestructura.