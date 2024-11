Santa Fe sigue la preparación para el Seven de la República de rugby

"Terminamos jugando cinco partidos, después de dos hacíamos un break de casi veinte minutos, y después seguíamos. La sensación positiva, ya que tenemos un equipo por demás de joven. A pesar de que citamos algunos chicos de última, para que podamos armar los grupos para poder jugar los partidos y darle dinámica. Se sumaron bien, y nos da algo importante, es que ya sabemos como nos va a jugar Rosario. Nosotros no pudimos plasmar lo que queremos, y será algo en lo que vamos a trabajar" le dijo Gastón Sgroi a UNO Santa Fe.

image.png Santa Fe jugó en Sauce Viejo con Rosario, mientras que el jueves lo hará con Universitario y Santa Fe Rugby.

Uno de los entrenadores del combinado santafesino comentó que "Sabemos como nos va a jugar Rosario, es una especie de ventajita, que es algo que ya hablamos con los chicos del staff. Al no poder aplicar el sistema de juego que queremos en ataque, más que nada es jugar cerca de la formación, y darle continuidad ahí, podemos llegar a sorprender. Igualmente, tenemos un equipo joven, con varios que ni siquiera tienen roce de plantel superior".

"Hacía mucho calor, estaba muy pesado para jugar, pero lo bueno es que no tuvimos ningún lesionado, y pudimos tener continuidad en los entrenamientos, siendo muy similar a lo que se va a jugar en Paraná. El trabajo ahora continúa con un entrenamiento este martes en Querandí, y el jueves, también en el mismo lugar, pero vamos a hacer amistosos contra Uni de Santa Fe y vamos a sumar a Santa Fe Rugby" explicó Pichi Sgori.

image.png El grupo de entrenadores de la USR lo integran Gastón Sgroi, Pablo Pfirter, Ignacio Carballo y el rafaelino Maximiliano Bertholt.

El ex back de CRAI indicó que "Nos va a venir muy bien para poder trabajar bien el sistema de defensa y el ataque, porque eso los chicos necesitan mucho ritmo de juego para ver cosas que le van a pasar en el torneo, independientemente que se juega contra un club y no un seleccionado, pero ya por lo menos ya saben como se tiene que afrontar una competencia como la que tendremos en dos semanas".

Los rivales en en el Seven de la República

La Unión Santafesina de Rugby integra la zona 3 del Seven de la República junto a los elencos de Rosario, Salta y Misiones, y sobre los rivales Sgroi comentó que "La zona que nos tocó no es sencilla, Salta no tengo ni idea como juega, lo que sí se es que les gusta el seven, pero el año pasado no los vi, así que no se como están, está como cabeza de grupo, por lo que el año pasado le fue más que bien. Rosario ya nos conocemos, el año pasado les fue bien, el anterior lo ganaron, y Misiones, es en teoría el más flojo, casi como nosotros, porque este año no vamos a estar tan armados como en otras ediciones".

No es el primer ciclo que lo tiene al ex medio scrum Gitano como entrenador, y sobre esto comentó que "Estar en el seleccionado es algo muy lindo. Esta es mi quinto proceso como integrante del cuerpo técnico. Comencé con el Colo Martegani y Pablo Pfirter, y seguimos con Pablito, pero me encanta, me gusta mucho el seven, lo disfrutaba como jugador y ahora como entrenador también, y más el seleccionado, por la seriedad que significa para nosotros y para los jugadores".