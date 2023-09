Santo Tomé se prepara el Sudamericano juvenil de aguas abiertas

El escenario santotomecino ya fue sede del selectivo para este sudamericano, por lo que no hay nada por descubrir, ya que dicha competencia fue muy positiva. En el balneario de Santo Tomé se dispondrá un circuito boyado de 1250 metros. Se comienza con las carreras de 5km, luego será el turno de la 7.5km y la de 10km, además de los relevos que prometen ser muy atractivos. Las carreras comenzarán a las 9 de la mañana y tendrá una aproximada duración de una hora y media.

image.png El ex nadador de aguas abiertas señaló que el municipio santotomecino brindará todo su apoyo al evento.

"Estamos con muchas expectativas, la verdad es que para nosotros es una alegría enorme que Santo Tomé sea la plaza para este Sudamericano de aguas abiertas. Recibir a todos los países y a los atletas de todo Sudamérica nos enorgullece y nos posiciona como una plaza que reúne las condiciones para semejante evento deportivo. Así que acá estamos a la altura de las circunstancias y tratando de darle lo mejor de todos nosotros" comenzó señalando Facundo Quiroga a UNO Santa Fe.

El director de deportes de la Municipalidad de Santo Tomé resaltó que "es un evento organizado por la Fesana, por la Confederación Argentina, pero con el apoyo total nuestro en muchas cosas. Las dos respaldaron a esta ciudad por el buen trabajo que se hizo en el selectivo en marzo pasado. Fue como una prueba piloto, que salió bien, sin tanto programación, ya que fue medio rápido que salió dicha posibilidad. Ahora fue algo parecido porque Santa Fe era la plaza original, pero por determinadas circunstancias no se pudo hacer y se decidió hacerla acá en Santo Tomé".

"Son varios días, en realidad los nadadores van a empezar a llegar a partir del 21 de septiembre, el 22 habrá como una presentación de lo que es la prueba en cuanto al circuito, para que sí los entrenadores, los nadadores, jueces y autoridades, consideran que hay algo que modificar se haga. A partir del 23, y luego, hasta el 26, serán las cuatro jornadas, porque se dividen en categorías y las distancias, que hacen un total de más de noventa nadadores" detalló el ex nadador de aguas abiertas.

image.png El Sudamericano juvenil de aguas abiertas contará con la participación de un total de 10 delegaciones de 10 países.

El responsable de la cartera de deportes del municipio santotomecino manifestó que ""la base de la competencia es aquí la dirección de deportes, el balneario municipal, el camping también, y será un circuito boyado de 1250 metros. Está muy bueno porque se bien entró agua en estos últimos días, no corre mucho, es también favorable para los nadadores, la clave es que no es tan adverso si tienen nadar en contra. Son unos 500 o 600 metros, porque el resto vienen a favor o son cortes de manera recta que no influye mucho nadando corriente en contra".

En el mismo sentido agregó que "desde el municipio le brindamos a la prueba todo el apoyo logístico necesario, en primer lugar, acompañando con la puesta a disposición de la dirección de deportes, lo hablamos con la intendenta Daniela Qüesta, y aceptamos este desafío también. Estaremos con los guardavidas, tenemos apoyo con las embarcaciones, acá con esta sede del camping, con los empleados a disposición, el armado del circuito boyado, y lo que siempre se requiere para este tipo de eventos".

"Por el momento el agua está bastante fría, estamos siguiendo la temperatura de la misma diariamente, está por debajo de los 18°, básicamente entre 14 y 16°, básicamente fresca, que con ese número los chicos deberían nadar con traje de neoprene, y si llega a superar los 18°, no será necesario el uso del equipo de neoprene. A algunos les gusta, a otros no, pero la verdad es que al que no le gusta nadar en aguas frías lo siente. Si bien son carreras cortas, máximo está la de 10 de kilómetros, dos horas, son chicos juveniles, y siempre hay que cuidarlos" describió el encargado de la área de deportes de la Municipalidad de Santo Tomé