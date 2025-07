Sarmiento y Lanús abren la tercera fecha en Junín

El "Verde" vienede empatar en sus primeras dos actuaciones en el certamen, mientras quecomo el "Granate" cayó en sus dos partidos, y ambosse encuentran urgidos por sumar de a tres puntos.

Sarmiento no ha conocido la victoria en lo que va del certamen, igualó 2 a 2 frente a Independiente en el debut y frente a Godoy Cruz el marcador quedó en silencio. Los dirigidos por Javier Sanguinetti se encuentran en los últimos puestos de la tabla general y más cerca aún del descenso por los promedios.

Por otro lado, Lanús tampoco ha sumado en las primeras dos fechas, cayó ante Riestra por la mínima y de nuevo frente a Rosario Central, también por 1 a 0.

La preocupación no solo va en el ámbito local, dónde no peligran la categoría, pero si el no participar en Sudamericana o Libertadores, sino que también en lo internacional: el 13de agosto juegan el partido de ida de la Copa Sudamericana contra Central Córdoba, que dejó en el camino a Cerro Largo,y no ganan desde el encuentro con Vélez de Copa Argentina.

Probables formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Jeremías Vallejos, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Elián Giménez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Joaquín Ardaiz. DT: Javier Sanguinetti.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Walter Bou, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora de inicio: 19.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Eva Perón.

Televisa: ESPN Premium.