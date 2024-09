Scaloni: "El capitán saldrá en base al equipo que juegue mañana"

Además, fue consultado sobre la alineación titular para dicho compromiso y quién utilizará los números de Lionel Messi y Ángel Di María. “Hoy vamos a hacer un entrenamiento pensando 100% en Chile. Cuando no ha estado Messi la ‘10’ la ha usado Ángel Correa y otros jugadores. No es un inconveniente, sabemos que la “10” tiene dueño y ahora la ‘11’ no", expresó.

En otro tramo de la charla sostuvo que "nos encuentra en una posición inmejorable, que es líderes, pero siempre esta fecha de septiembre tiene particularidades, jugadores que han cambiado de equipos, poco rodaje".

Y luego, acotó: "Intentaremos seguir manteniendo el nivel, que el equipo siga en la línea en la que estamos y afrontar los partidos de esta doble fecha de la mejor manera".

LEER MÁS: Armani habló del retiro de la Selección: "Uno se va un poco triste"

El homenaje a Ángel Di María

"El homenaje a Ángel es merecidísimo. Merecía un homenaje con su gente en Argentina. Ha sido un futbolista de los mejores de la Selección y ha dejado un legado imborrable, más allá de los títulos. Además, es un chico espectacular y eso hace que se agigante todo y ha demostrado todo lo que vale. Esperemos que la gente lo disfrute el tiempo que esté en el estadio".

LEER MÁS: Alexis Mac Allister, la gran duda por lesión en Argentina

La convocatoria para Paulo Dybala

"La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos a los jugadores por lo que hacen dentro de la cancha más allá de la liga en que esté. Después ha sido una decisión que ha tomado él, que por otra parte habla muy bien de lo que es él como pibe. Se ha quedado en el club que tanto quiere dejando de lado otras cosas", expresó Scaloni. Luego, agregó: "La convocatoria fue futbolística, pensando que el equipo lo puede necesitar en algún momento. Ante las bajas de algunos jugadores, pasa a ser un futbolista que nos puede aportar".