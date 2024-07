Scaloni: "Estar en una semifinal es un valor muy bueno"

Para después expresar que "lo positivo es que pasamos y el equipo ya lo vieron, no me voy a meter en el juego del que no quiero hablar, está, en un momento ellos nos sometieron, hicieron un juego directo, más allá de poder jugar bien o mal. El que entra lo hace enchufado, es rescatable. En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero, más allá de que Leo falló, es muy importante. Hay cosas para mejorar sin dudas".

El orientador no dudó en refrendar que "el partido sabía que iba a ser así, ellos tuvieron dos al inicio, pero bueno buena la tarea en líneas generales. Leo hizo un buen partido, ellos hicieron un sistema donde le pusieron dos jugadores encima. Ellos crecieron en el segundo tiempo porque son un buen equipo".

El valor de pasar de ronda

Cuando le preguntaron cómo terminó Lionel Messi, el DT expresó: "Creo que terminó bien, no creo que tenga problemas, estar en una semifinal es un valor muy bueno, sobre todo por el nivel que se está viendo en esta Copa América, el cuadro fácil decían que era el nuestro, Ecuador demostró que está en un muy buen nivel".

Y luego, añadió: "Cuando no aparece el juego y no hay actitud no hay nada que hacer. Siempre decimos que el fútbol cuando no se puede jugar hay que sacar otras cosas, este equipo a pesar de no jugar lo bien que queríamos, siempre tenemos esa tranquilidad interior que algo va a pasar. Para doblegarnos hace falta bastante más, eso está bueno".