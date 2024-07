Lisandro Martínez: "Jugamos con lo que nos identifica"

El defensor Lisandro Martínez anotó su primer gol con la Selección Argentina. "Hay un plus de confianza", expresó en relación a la importancia de Dibu Martínez

El defensor Lisandro Martínez, que anotó el gol de la Selección Argentina ante Ecuador en el partido que los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron por penales, destacó la importancia de Emiliano “Dibu” Martínez: “Hay un plus de confianza”.

Luego del muy sufrido triunfo ante los ecuatorianos, Martínez reconoció que “en los penales siempre hay tensión”, aunque subrayó que tener a alguien como el “Dibu” representa un plus.

Al ser consultado sobre su primer gol con la Selección, el defensor que milita en el Manchester United de Inglaterra confesó: “Es una sensación única. Fue una jugada (la del gol) preparada, Walter (Samuel) me había dicho que en el primer córner me vaya al segundo palo”, y explicó que nunca dudó sobre si la pelota había entrado o no.

El campo de juego fue un obstáculo para la Selección, que no pudo realizar buenas jugadas colectivas, pero Martínez hizo énfasis en que “cuando no se puede jugar, metemos. Jugamos con lo que nos identifica, el barrio, el potrero”.

Por su parte, el mediocampista Rodrigo de Paul dijo: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero estoy muy feliz de volver a jugar una semifinal”.

Con respecto a los minutos finales, en los que Ecuador consiguió el empate e incluso pudo haberlo ganado, sostuvo que “en la dinámica del partido uno no ve más allá de lo que está sucediendo”, y subrayó: “Nacimos para sufrir y creo que otra vez el país estaba con nosotros”.

Y se deshizo en elogios con el “Dibu” Martínez: “Tenemos a un animal en el arco. Nos da mucha seguridad y tranquilidad y nosotros intentamos hacer lo mismo con él, peo en estas instancias importantes siempre está”.