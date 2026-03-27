Este jueves por la noche, Kimberley y Alumni volvieron a ganar, al igual que Regatas Coronda y Centenario, en el cierre de la tercera semana de acción en la zona A2 del Apertura de la ASB. Resultados y posiciones.
Torneo Apertura A2: Kimberley y Alumni estiraron sus invictos
Kimberley y Alumni volvieron a ganar, al igual que Regatas Coronda y Centenario, en el cierre de otra semana en la A2 del Apertura. Está la fecha 4 en la A1
Por Ovación
TORNEO APERTURA - ZONA A2 - FECHA 3
Martes 24 de marzo
CUST B 70 (Nicolás Nessier 26) - Regatas (SF) 84 (Mateo Fabbroni 17)
Jueves 26 de marzo
Alumni 72 (Luciano Torren 23) - Macabi 42 (Gonzalo Verbauwede 15)
Regatas Coronda 60 (Agustín Cerliani 17) - Argentino (SC) 50 (Bruno Samaniego 14)
Centenario 69 (Santiago Fedele 20) - Santa Rosa 64 (Leandro Sasia 21)
Kimberley 68 (Francisco Navarrete 18) - UNL 57 (Martín Felcaro 15)
Libre: El Quillá
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 6 (3-0); Regatas Coronda 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Santa Rosa, Macabi, Argentino, Centenario y UNL 4 (1-2); El Quillá 3 (1-1); CUST B 3 (0-3)
Está la fecha 4 de la zona A1 del Apertura
Para que el Torneo Apertura A1 esté al día restan dos partidos: Sanjustino-Colón (SF) (Fecha 1) y Colón (SJ)-Unión (SF) (Fecha 3), que por diferentes motivos pasaron a reprogramación.
La semana entrante será especial por Pascuas, no habrá actividad en formativas pero si está el esquema para la cuarta jornada del certamen que contiene un par de propuestas por demás de interesantes.
TORNEO APERTURA – ZONA A1 – FECHA 3
Martes 24 de marzo
Gimnasia 94 (Iñaki Uriona 19) – República del Oeste 86 (Tomás Govone 19)
Sanjustino 85 (Leonardo Strack 16) – Almagro 56 (Bruno Santillán 20)
Banco Provincial 67 (Sebastián Suñe 16) – CUST A 53 (Ulises Rodríguez 15)
Alma Juniors 78 (Valentino Medrano 14) – Rivadavia Juniors 69 (Mauro Natta 16)
A reprogramación
21.30 Colón (SJ) vs. Unión (SF)
Libre: Colón (SF)
TABLA DE POSICIONES
Alma Juniors 5 (2-1); Colón (SJ) y Unión (SF) 4 (2-0); Almagro, Banco y República 4 (1-2); Rivadavia, Gimnasia y Sanjustino 3 (1-1); CUST A 3 (0-3); Colón (SF) 2 (1-0)
TORNEO APERTURA – ZONA A1 – FECHA 4
Martes 31 de marzo
21.30 Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial
21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino
21.30 CUST A vs. Colón (SJ)
21.30 República del Oeste vs. Colón (SF)
Miércoles 1 de abril
21.30 Almagro vs. Gimnasia
Libre: Alma Juniors