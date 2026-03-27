Torneo Apertura A2: Kimberley y Alumni estiraron sus invictos

Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 15:18hs
Este jueves por la noche, Kimberley y Alumni volvieron a ganar, al igual que Regatas Coronda y Centenario, en el cierre de la tercera semana de acción en la zona A2 del Apertura de la ASB. Resultados y posiciones.

TORNEO APERTURA - ZONA A2 - FECHA 3

Martes 24 de marzo

CUST B 70 (Nicolás Nessier 26) - Regatas (SF) 84 (Mateo Fabbroni 17)

Jueves 26 de marzo

Alumni 72 (Luciano Torren 23) - Macabi 42 (Gonzalo Verbauwede 15)

Regatas Coronda 60 (Agustín Cerliani 17) - Argentino (SC) 50 (Bruno Samaniego 14)

Centenario 69 (Santiago Fedele 20) - Santa Rosa 64 (Leandro Sasia 21)

Kimberley 68 (Francisco Navarrete 18) - UNL 57 (Martín Felcaro 15)

Libre: El Quillá

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 6 (3-0); Regatas Coronda 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Santa Rosa, Macabi, Argentino, Centenario y UNL 4 (1-2); El Quillá 3 (1-1); CUST B 3 (0-3)

Está la fecha 4 de la zona A1 del Apertura

Para que el Torneo Apertura A1 esté al día restan dos partidos: Sanjustino-Colón (SF) (Fecha 1) y Colón (SJ)-Unión (SF) (Fecha 3), que por diferentes motivos pasaron a reprogramación.

La semana entrante será especial por Pascuas, no habrá actividad en formativas pero si está el esquema para la cuarta jornada del certamen que contiene un par de propuestas por demás de interesantes.

TORNEO APERTURA – ZONA A1 – FECHA 3

Martes 24 de marzo

Gimnasia 94 (Iñaki Uriona 19) – República del Oeste 86 (Tomás Govone 19)

Sanjustino 85 (Leonardo Strack 16) – Almagro 56 (Bruno Santillán 20)

Banco Provincial 67 (Sebastián Suñe 16) – CUST A 53 (Ulises Rodríguez 15)

Alma Juniors 78 (Valentino Medrano 14) – Rivadavia Juniors 69 (Mauro Natta 16)

A reprogramación

21.30 Colón (SJ) vs. Unión (SF)

Libre: Colón (SF)

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 5 (2-1); Colón (SJ) y Unión (SF) 4 (2-0); Almagro, Banco y República 4 (1-2); Rivadavia, Gimnasia y Sanjustino 3 (1-1); CUST A 3 (0-3); Colón (SF) 2 (1-0)

TORNEO APERTURA – ZONA A1 – FECHA 4

Martes 31 de marzo

21.30 Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino

21.30 CUST A vs. Colón (SJ)

21.30 República del Oeste vs. Colón (SF)

Miércoles 1 de abril

21.30 Almagro vs. Gimnasia

Libre: Alma Juniors

Apertura Kimberley Alumni
Lo último

Último Momento
Ovación
Policiales
Escenario
