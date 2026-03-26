El poderoso Lanús buscará pisar fuerte ante un Argentinos en alza

Lanús, que atraviesa un gran momento en el torneo, visita a Argentinos con la mira puesta en consolidarse en lo más alto. En Unión toman nota.

Mientras Unión sigue de cerca la evolución de sus rivales en la Torneo Apertura, uno de los equipos que pisa fuerte es Lanús, que este jueves desde las 21 visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en un duelo pendiente de la fecha 6.

El encuentro, que contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, había sido postergado por compromisos internacionales de ambos: el Bicho disputó el repechaje de la Copa Libertadores, mientras que el Granate afrontó la Recopa Sudamericana.

Lanús, un presente que impone respeto

Lanús llega en un momento inmejorable. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de hacer historia en el Maracaná al conquistar la Recopa frente a Flamengo, alcanzando nueve títulos en su historia.

Lejos de relajarse, el Granate trasladó ese envión al ámbito local: sumó 9 de los últimos 12 puntos en juego y logró un triunfo de peso ante Vélez Sarsfield en Liniers, cortándole el invicto en el torneo.

Si consigue un resultado positivo en La Paternal, Lanús quedará como escolta y prácticamente asegurará su lugar en los playoffs, confirmando su candidatura en la Zona A, donde también compite Unión.

Argentinos, un rival en alza

Del otro lado estará un Argentinos que llega entonado. Tras la eliminación en la Libertadores ante Barcelona de Ecuador, el equipo de Nicolás Diez acumula cinco partidos sin perder en el campeonato y viene de ganar el clásico ante Platense.

El Bicho suma 14 puntos y se encuentra en zona de clasificación, con la chance de escalar posiciones si logra imponerse en este pendiente.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Sebastián Habib.

Hora: 21.

TV: TNT Sports.