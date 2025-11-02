Se completó la décima fecha del Clausura Norberto Serenotti

Sportivo Guadalupe empató con La Perla y sigue líder en la zona 2 del Clausura de Liga Santafesina. También festejaron Unión, Universidad, Pucará y Colón

Sportivo Guadalupe igualó con La Perla del Oeste en la 10° fecha del Chijí Serenotti.

Se completó la fecha 10 del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina . El penúltimo capítulo había arrancado con el triunfo de Colón de San Justo sobre Sanjustino 3 a 0 en el Mercedes Alesso de Bieler. En el partido sobresaliente del sábado, Sportivo Guadalupe y La Perla del Oeste terminaron igualados, mientras que Unión goleó.

En el estadio Eladio Rosso, en un partido más que atractivo, y válido por la zona 2, Sportivo Guadalupe empató 1 a 1 con La Perla del Oeste y se mantiene al frente del grupo, destacando, que los del Flaco Tobaldo lograron la clasificación a cuartos. En la última fecha deberán visitar al duro Ciclón Norte de Cayastá.

liga santafesina cronica fecha 10 clausura 2 En el estadio Eladio Rosso, el equipo del Flaco Tobaldo empató con los de Recreo Sur, pero se mantiene líder de la zona 2.

En el predio 4 de Junio, Colón superó a Ciclón Norte por 3 a 1, y Náutico El Quillá, en Independiente de Santo Tomé, goleó a la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo por 7 a 0. Cosmos sorprendió a La Salle en Cabaña Leiva y lo venció por la mínima diferencia. En el sur de la ciudad, Newell´s derrotó como visitante a Nacional por la mínima diferencia.

Por el momento Sportivo Guadalupe y Colón de San Justo están clasificado a cuartos, mientras que a octavos lo hicieron: Unión, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste. Ya no tienen posibilidades de lograr el pasaje Nobleza de Recreo, Juventud Unida de Recreo, Newell´s, Ciclón Norte de Cayastá y Vecinal Gálvez de Sauce Viejo.

En cuanto a la zona 1, en barrio Transporte, Pucará, goleó a Nobleza de Recreo, mientras que en la autopista, Ateneo Inmaculada igualó 1 a 1 con el Pistolero. En el ex predio de la Fiat, Ciclón Racing se trajo una cotizada victoria de su paso por Sauce Viejo ante la Academia Cabrera al que doblegó por 3 a 1.

liga santafesina cronica fecha 10 clausura 3 Universidad del Litoral logró un gran triunfo frente a Independiente en Colonia San José.

Lograron la clasificación a cuartos, Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe, mientras que lograron el pasaje a octavos Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste. Ya no tienen posibilidades de lograr las clasificación Newell´s, Ciclón Norte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Nobleza de Recreo y Juventud Unida de Candioti.

liga santafesina cronica fecha 10 clausura 4 Unión de Santa Fe cosechó una importante goleada frente al representativo de Candioti.

- Resultados fecha 10:

-Zona 1:

Pucará 5 (Arian García, Juan Sánchez, Dylan Olivares x2 y Matías Ferraras) – Deportivo Nobleza 0

Unión 6 (Tomás Fagioli, Agustín Benavídez x2, Nazareno García y Tomás Romero x2) – Juventud Unida 2 (Luis Klenzi y Eros Méndez)

Universidad 3 (Emiliano Mendoza, Carlos Villordo y Mariano Espíndola) – Independiente 0

Ateneo Inmaculada 1 (Máximo Monella) – Gimnasia y Esgrima 1 (Santiago Rizzo)

Academia AC 1 (Brian Gimémez) – Ciclón Racing 3 (Carlos Bogao x2 y Walter Gómez)

-Zona 2:

Sportivo Guadalupe 1 (Facundo Dándolo) – La Perla del Oeste 1 (Hugo Hofstetter)

Náutico El Quillá 7 (Federico Macchi, Joaquín Felizia, Lautaro Pochón x2, Gastón Losa, Bautista Croci y Santiago Sánchez) – Vecinal Gálvez 0

La Salle Jobson 0 – Cosmos 1 (Benjamín Luna)

Nacional 0 – Newell’s Old Boys 1 (Luciano Olmedo)

Interzonal:

Sanjustino 0 – Colón de San Justo 3 (Maximiliano Melgratti, Claudio Albarracín y Lautaro Fagioli)

- Posiciones:

- Zona 1: Colón de San Justo 28, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 7, Juventud Unida de Candioti 3.

- Zona 2: Sportivo Guadalupe 22, Sanjustino 19, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell´s 10, Ciclón Norte 9 y Vecinal Gálvez 6.

-Próxima Fecha (11, última):

-Zona 1: Ciclón Racing con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Universidad, Independiente con Unión, Juventud Unida con Pucará, Deportivo Nobleza con Colón de San Justo.

-Zona 2: Cosmos con Náutico El Quillá, Vecinal Gálvez con Colón, Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe, La Perla del Oeste con Sanjustino, Academia Cabrera con Nacional, Newell´s con La Salle Jobson.

-Interzonal: Academia Cabrera con Nacional.

-Promedios: Pucará (descendido) 0.871, Vecinal Gálvez (descendido) 0.905, Newell´s 1.043, Ciclón Norte 1.140, Deportivo Nobleza 1.140, Ciclón Racing 1.161, Academia Cabrera 1.194.