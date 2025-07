Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Colón y Guadalupe empataron en el Rafael Batres

En el campo auxiliar Rafael Batres, Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe jugaron un partido muy duro y muy intenso, en el que finalizaron igualados 2 a 2, bajo el arbitraje de Nicolás Mottier. Con este marcador, y el triunfo de Colón de San Justo sobre Independiente en Santo Tomé, la punta del certamen tiene dos punteros.

liga santafesina primera a marcos mendez fecha 17 2 El Pipa Maximiliano Galeano consiguió el gol del empate para el equipo del Flaco Tobaldo. Foto: gentileza Ema Ávalos

En el primer tiempo, la visita entró algo dormida, el Sabalero lo supo aprovechar, y abrió el marcador por intermedio de Nicolás Nagel, y sobre el epílogo, llegó el empate de Facundo Dándolo. En el complemento, fue Iván Ojeda el autor del gol para el dueño de casa, y a poco del final llegó la igualdad por intermedio de Pipa Galeano a los 46 minutos.

El segundo tiempo fue más lo que se discutió que lo que se jugó, muy cortado a partir de chicanas, y otras yerbas. El equipo del Flaco Tobaldo estaba perdiendo el partido, y se le estaba esfumando la punta de la tabla de posiciones a cuatro fechas del final del campeonato. Pero logró salvar la ropa, en un complemento en el que pasó de todo.

Guadalupe tuvo un jugador de más, primero once contra diez, y luego diez contra nueve, pero fue un manojo de nervios. Colón, lógicamente, con un hombre menos y estando arriba en el marcador se tomaba todo el tiempo del mundo. El tema es que sobre el final, de modo merecido, la visita generó situaciones como para empatar el partido. Fue empate, lo pudo haber ganado, porque Colón no hizo demasiado para quedarse con los tres puntos. Y Guadalupe, con nervios, lo fue a buscar, y no pudo hacerlo en los diez minutos que adicionó la autoridad del cotejo, con lógica, pero lo más importante es que consiguió empatarlo.

liga santafesina primera a marcos mendez fecha 17 3 Colón de Santa Fe complicó al puntero del campeonato en el Rafael Batres. Foto: gentileza Javier Desimone

Pasó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez de Liga Santafesina

En Santo Tomé, con el arbitraje de Iván Chazarreta, Colón de San Justo goleó a Independiente por 5 a 0 con dos goles de Claudio Albarracín, Alexis Palacios, Uriel Zapata e Ignacio Mena, mientras que en el Coloso del Oeste, Sanjustino mantiene la Esperanza tras derrotar a Cosmos por 3 a 1. Los goles para el elenco de Marcelo Molina fueron convertidos por Matute Benegas, Lorenzo González y Alejo Macellari, para que el verde de vuelta el partido y quede a 2 unidades de Sportivo Guadalupe y el Conquistador que comparten la punta a falta de cuatro fechas.

liga santafesina primera a marcos mendez fecha 17 4 El árbitro Nicolás Mottier de un intenso encuentro entre Colón y Sportivo Guadalupe. Foto: gentileza Javier Desimone

En el Campo de Deporte 8 de Enero de Guadalupe, El Quillá derrotó a Ciclón Racing por 2 a 0 con goles de Leandro Puig y Joaquín Felizia, mientras que en Recreo Sur, Ateneo Inmaculada, con tantos de Maximiliano Monella de penal y Juan Chiaraviglio derrotó por 2 a 1 a La Perla del Oeste, marcando Tiziano Miranda el único tanto para el azulgrana. En Colonia San José, La Salle Jobson consiguió el tercer triunfo al hilo, al superar por 2 a 0 a la Universidad del Litoral con goles de Juli Guerino y Mauro Gutiérrez. En la noche del viernes, en cancha de Ciclón Racing, Unión le ganó a Gimnasia y Esgrimma por 1 a 0 con gol de Nicolás Muchut.

Síntesis:

Colón de Santa Fe 2- Sportivo Guadalupe 2

Colón de Santa Fe: Lucas Cuffia; Braulio Gerónimo, Mauro Sánchez, Lionel Jatóon, Nazareno Quintana, Junior Flores, Nicolás Nagel, Bautista Marillier, Iván Ojeda, Iván Berbena y Mateo Lizardo. DT: Fernando Ponce y Martín Biele.

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini; Francisco Vera, Maximiliano Morgans, Ayrton Brussa, Leonardo D´Alessandro, Agustín Palombarini, Mauricio Kinkela, Francisco Serrano, Leandro Ledesma, Facundo Dándolo y Nicolás Jovellano. DT: Adalberto Tobaldo.

Goles: Nicolás Nagel e Iván Ojeda (Colón); Facundo Dándolo y Maximiliano Galeano (Guadalupe).

Cambios: Bruno Venencia x Nagel, Nahuel Ciro x Barbona, Lucas Genolet x Ojeda, Gaspar Martínez x Jatón y Felipe Dettler x Maillier (C); Leonardo Mastroino x Dalessandro, Tomás Galiano x Maximiliano Morgans, Maximiliano Galeano x Brussa, y Sebastián Battaglia x Jovellano (G).

Amonestados: Juniors Flores, Carlos Zeballos (C); Leandro Ledesma, Laureano Feludero, Francisco Serrano y Facundo Romero (G).

Expulsados: Nazareno Quintana, Lucas Genolet (C), Agustín Palombarini (G).

Cancha: estadio auxiliar Rafael Batres.

Árbitro: Nicolás Mottier.

- Torneo Apertura Marcos Méndez

- Resultados fecha 17:

Unión 1 (Nicolás Muchut) – Gimnasia y Esgrima 0

Colón 2 (Nicolás Nagel e Iván Ojeda) – Sportivo Guadalupe 2 (Facundo Dándolo y Maximiliano Galeano)

Independiente 0 – Colón de San Justo 5 (Claudio Albarracín x2, Uriel Zapata, Alexis Palacios e Ignacio Mena)

Nacional 1 (Federico García) – Newell’s Old Boys 0

Ciclón Norte 3 (Matías Vázquez y Juan Vázquez x2) – Pucará 3 (Nahuel Manchado x2 y Franco Rossi)

Universidad 0 – La Salle Jobson 2 (Julián Guerino y Mauro Gutiérrez)

Deportivo Nobleza 4 (Maximiliano Gil, Cristian Ortíz, Milton Silva e Isaías Giménez) – Juventud Unida 2 (Lucas Saucedo x2)

Ciclón Racing 0 – Náutico El Quillá 2 (Joaquín Felizia y Leandro Puig)

La Perla del Oeste 1 (Tiziano Miranda) – Ateneo Inmaculada 2 (Máximo Monella y Juan Chiaraviglio)

Sanjustino 3 (Matías Benegas, Lorenzo González y Brian Quaini e/c) – Cosmos 1 (Federico Farherr)

Vecinal Gálvez – Academia AC

- Posiciones: Sportivo Guadalupe y Colón de San Justo 38, Sanjustino 37, Unión de Santa Fe 34, El Quillá 30, Ateneo Inmaculada 28, Colón de Santa Fe y Universidad 26, Nacional y Cosmos FC 24, Independiente 21, Gimnasia y Esgrima, Nobleza de Recreo y La Salle Jobson 20, Ciclón Racing 19; Ciclón Norte de Cayastá 18, La Perla del Oeste 17, Academia Cabrera 16, Juventud Unida 15, Vecinal Gálvez 13, Newell´s Old Boys 11 y Pucará 9.

- Próxima fecha: El Quillá con Colón, Juventud Unida con Unión, Pucará con La Perla del Oeste, Colón de San Justo con Universidad del Litoral, La Salle Jobson con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Nobleza de Recreo, Gimnasia y Esgrima con Nacional, Academia Cabrera con Ciclón Racing, Cosmos con Vecinal Gálvez, Ateneo Inmaculada con Sanjustino y Newell´s con Independiente.