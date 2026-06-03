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Exigen medidas de seguridad urgente ante la ola de robos en avenida Blas Parera

A través de un duro comunicado emitido este miércoles, la entidad empresaria alertó sobre la sucesión cotidiana de delitos y hechos de violencia que sufren las pymes de la zona. Denuncian una preocupante "sensación de impunidad".

3 de junio 2026 · 14:09hs
Alarma comercial en el norte de la ciudad: exigen medidas de seguridad urgente ante la ola de robos en avenida Blas Parera

Alarma comercial en el norte de la ciudad: exigen medidas de seguridad urgente ante la ola de robos en avenida Blas Parera

La crisis de seguridad urbana sumó un nuevo foco de conflicto institucional en la capital santafesina. A través de un documento oficial difundido este miércoles, el Centro Comercial de Santa Fe rompió el silencio para manifestar su profunda preocupación por la vulnerabilidad del sector productivo y exigió a las autoridades provinciales y municipales la implementación de medidas urgentes de seguridad sobre la Avenida Blas Parera, uno de los corredores comerciales más importantes del norte de la ciudad.

La entidad empresaria advirtió que la reiteración de robos, asaltos y situaciones de violencia en esa arteria ya no se trata de episodios aislados, sino de una constante que golpea de manera cotidiana a los locales de cercanía. Según explicaron, el fenómeno está provocando un impacto económico directo en la actividad y altera por completo la tranquilidad tanto de los trabajadores como de los clientes que circulan por la zona.

LEER MÁS: Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la ola de robos

“La inseguridad no deja de ser una de las principales preocupaciones de la sociedad en general y de nuestro sector en particular”, sentenciaron desde la comisión directiva del Centro Comercial al describir el adverso escenario que atraviesan los diferentes centros comerciales a cielo abierto de la capital provincial.

Sostener las persianas altas en un contexto adverso

El comunicado hace especial hincapié en el asfixiante panorama que enfrentan los pequeños y medianos comerciantes. Desde la institución remarcaron que el enorme esfuerzo diario que realizan las pymes para abonar salarios, sostener los puestos laborales y mantener sus negocios abiertos en la actual coyuntura, se ve severamente minado por las pérdidas materiales de los robos y los destrozos en las propiedades.

“La impunidad de quienes delinquen genera una profunda sensación de desprotección en la ciudadanía”, expresaron de manera directa en las líneas del texto, reflejando el malestar de los vecinos del norte de la ciudad ante la falta de delincuentes aprehendidos tras las denuncias.

El reclamo: más patrullajes y mejores condiciones de prevención

Ante el agravamiento de la situación en las últimas semanas, las autoridades de la entidad comercial mantuvieron reuniones con los referentes de los comercios de Blas Parera. En esos encuentros se resolvió visibilizar y unificar el reclamo para forzar una respuesta operativa por parte de las fuerzas de seguridad públicas.

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Finalmente, el Centro Comercial santafesino recordó que la seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado y exhortó a las dependencias competentes a no dilatar las soluciones para que el sector pueda continuar produciendo y generando empleo genuino sin poner en riesgo la integridad física de sus comunidades.

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