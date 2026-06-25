Desalojos, rupturas familiares y pobreza: las causas detrás de la situación de calle en Santa Fe

Desde el municipio señalaron que la problemática responde a múltiples factores y requiere abordajes integrales. El frío extremo volvió a poner el foco sobre una realidad que afecta a decenas de santafesinos

La llegada de las temperaturas más bajas del año obligó a reforzar los dispositivos de asistencia destinados a las personas en situación de calle en la ciudad de Santa Fe. Desde la Municipalidad confirmaron que se incrementaron los recorridos nocturnos, la entrega de alimentos y el acompañamiento profesional para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Santa Fe , Hugo Marchetti , explicó que el trabajo se mantiene durante todo el año, aunque durante las jornadas de frío intenso se fortalecen las acciones en territorio.

"Seguimos haciendo lo mismo que durante todo el año, pero en estas noches más intensas hemos reforzado el monitoreo y la asistencia en calle, especialmente para aquellas personas que no quieren asistir al parador", señaló el funcionario.

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Más de 150 asistencias por noche entre alojamiento y viandas

Según detalló Marchetti, el parador municipal alberga actualmente entre 50 y 60 personas por noche, mientras que las recorridas realizadas por los equipos municipales permiten distribuir cerca de 100 viandas a quienes permanecen en la vía pública.

El funcionario insistió en que el alojamiento representa la mejor alternativa frente a las bajas temperaturas. "Más allá de la asistencia en calle, el verdadero reaseguro para que una persona atraviese estas condiciones de mejor manera es contar con un refugio", sostuvo.

Además, destacó que la decisión de mantener abierto el parador durante todo el año permitió trabajar en la reconstrucción de vínculos familiares y lograr que algunas personas abandonaran la situación de calle para regresar a sus hogares.

La municipalidad comenzará con la asistencia a gente en situación de calle.

Aparecen nuevos casos vinculados a la crisis social

Marchetti reconoció que, pese a los resultados positivos obtenidos en algunos casos, continúan apareciendo nuevas personas que requieren asistencia.

En ese sentido, advirtió sobre el incremento de situaciones complejas vinculadas a la realidad económica y social. "Hemos detectado en las últimas semanas algunos casos de mujeres en situación de calle y también una situación de una mujer adulta mayor. Son situaciones que, en algunos casos, están relacionadas con desalojos o conflictos habitacionales", indicó.

El secretario consideró que estos escenarios reflejan que las condiciones de vulnerabilidad persisten y exigen respuestas integrales por parte del Estado.

Mapa de recorridas y trabajo coordinado

Para optimizar la asistencia, la Municipalidad desarrolló junto al Gobierno provincial y organizaciones sociales una estrategia de geolocalización de los puntos donde habitualmente permanecen personas en situación de calle.

A partir de ese relevamiento, se diseñaron recorridas que abarcan toda la ciudad y que se complementan con la labor de asociaciones civiles y organismos provinciales. "Intentamos llegar al 100% del territorio entre la Municipalidad, las organizaciones y la Provincia", explicó Marchetti.

Si bien existen casos en distintos barrios, el funcionario reconoció que la mayor concentración continúa registrándose en la zona del centro y macrocentro santafesino, donde muchas personas desarrollan actividades informales durante el día o solicitan ayuda en la vía pública.

Crece la demanda de asistencia social

El secretario también confirmó un aumento en la demanda de ayuda social por parte de las familias santafesinas. Según explicó, la Municipalidad debió incrementar partidas destinadas a comedores comunitarios, merenderos y programas de asistencia urgente para familias afectadas por incendios, accidentes domésticos u otras situaciones críticas.

"Las condiciones de vulnerabilidad siguen estando y hemos tenido que aumentar los recursos destinados a la asistencia social", afirmó.

Quiénes son las personas que más requieren asistencia

De acuerdo con los registros municipales, la mayor parte de las personas asistidas corresponde a hombres adultos. "Los mayores de 30 años y hasta 65 años representan la población predominante tanto en el parador como en la calle", detalló Marchetti.

El funcionario concluyó que el escenario actual exige sostener y fortalecer las políticas de acompañamiento social, especialmente durante los meses de invierno, cuando las bajas temperaturas representan un riesgo adicional para quienes viven a la intemperie.

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