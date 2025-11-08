Unión empató con Barracas, otra vez es líder y quedó a un paso de llegar a los playoffs

Unión fue más, pero esta vez no fue certero y empató en Santa Fe 0-0 ante Barracas Central por la fecha 15 del Clausura. El Tate quedó a un paso de los playoffs

Unión , entonado por dos triunfos en fila, tenía un duelo clave por la clasificación a los playoffs este sábado ante Barracas Central en Santa Fe por la fecha 15 del Clausura . El Tate no estuvo fino y empató 0-0 para quedar a un paso de llegar a los playoffs.

Fue realmente muy pobre el primer tiempo que jugaron Unión y Barracas Central, al punto tal que sobraron los arcos. Tanto Matias Tagliamonte como Marcelo Miño fueron espectadores de lujo, dado que el trámite fue grotesco, de mucha lucha y nada de juego.

Unión intentó desniveles a partir de la sociedad por la derecha de Lautaro Vargas y Julián Palacios pero le faltó finalización. Los centros terminaron siendo despejados por el bloque defensivo del Guapo, que se defendió con mucha gente y una línea de cinco defensores. Los delanteros de Unión fueron bien controlados pero además, Marcelo Estigarribia se mostró demasiado estático y el que más intentó fue Agustín Colazo.

• LEER MÁS: Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

En esta ocasión no pesó Mateo Del Blanco, quien estuvo demasiado contenido, y Nicolás Palavecino se equivocó más de lo que acertó. En la zona media, Mauro Pittón hizo un primer tiempo prolijo, no así Mauricio Martínez, a quien le costó hacer valer su buen pie, ya que Barracas trató todo el tiempo de obstaculizar el juego y lo consiguió.

Unión nunca pudo imprimirle ritmo al partido, demostrando una vez más que le cuesta, y mucho, cuando el rival lo espera en su campo. Así las cosas, no tuvo sorpresa y se terminó repitiendo en centros que fueron bien neutralizados por el visitante. De mitad de cancha hacia atrás, Union no sufrió, se mostró ordenado y los centrales se impusieron contra Bruera, quien fue el único referente de área. El 0 a 0 calificó lo que fue un muy mal primer tiempo entre un equipo que intentó, pero que nunca encontró los caminos, y otro que hizo su negocio esperando y enfriando el juego.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la igualdad ante Barracas Central en Santa Fe

El segundo tiempo entre Unión y Barracas Central

El inicio del segundo tiempo fue similar al primero, aunque con algo más de ritmo. Barracas hacia todo lo posible por cortar el juego y contaba con la complicidad de Darío Herrera, quien permitía y avalaba todo. El Tate manejaba el balón, pero sin profundidad y por momentos abusando de los pelotazos frontales que eran fácilmente resueltos por la defensa visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987337523429793905&partner=&hide_thread=false Barrios le fue con todo a Fascendini y se picó en Unión vs. Barracas



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/U2Z4lMVS84 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

En ese contexto, el favorecido era el Guapo, que hacia su negocio y no sufría sobresaltos. El partido se cortaba de forma permanente y eso es perjudicial para Unión. Recién a los 23 minutos, Leonardo Madelon movió el banco y metió tres cambios juntos: Cristian Tarragona Augusto Solari y Franco Fragapane para las salidas de Estigarribia Palacios y Palavecino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987338061554876841&partner=&hide_thread=false Insúa lo empujó a Palacios y el partido se volvió a picar en Santa Fe



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Fzp2yS5MJS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Segundos después, Solari en la primera pelota que tocó remató de media distancia y el balón se estrelló en el caño derecho del arco de Barracas. Fue la chance más clara de Unión y del partido para abrir el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987340289753698310&partner=&hide_thread=false EL PALO SALVÓ A BARRACAS y en el rebote todo Unión reclamó penal sobre Fragapane, que estaba adelantado



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WDzJtI3cBs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

A los 31 minutos volvió a llegar el Tate, con un centro de Mateo Del Blanco que Solari recibió dentro del área, paró el balón con el pecho y remató al arco. Justo Rodrigo Insúa mete un cruce salvador para tirar la pelota hacia un costado. A los 35', Unión casi convierte luego de que Mauro Pittón rematara de zurda desde afuera del área y Miño volara para mandar la pelota al tiro de esquina.

A esa altura, Unión merecía ir ganando el partido, ya que había mejorado en el segundo tiempo y los cambios le habían dado otra energía. En el final, Barracas estuvo cerca de sorprender con un tiro de esquina que terminó despejando Valentín Fascendini. No hubo tiempo para más, salvo para un remate desviado de Insúa. El partido se consumió dentro de un contexto de extrema mediocridad. Un empate que le sirve a los dos, en un partido que será rápidamente olvidarse. Para Unión el punto le sirve en función del rival que tuvo enfrente y todo lo que implica jugar contra Barracas Central y para cosechar siete puntos sobre los últimos nueve.

De allí el aplauso final de los finales, reconociendo el esfuerzo hecho por el equipo que lo deja puntero de la Zona A, con 24 puntos, y a un paso de los playoffs.

Formaciones de Unión y Barracas Central

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Nicolás Palavecino, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonathan Rak y Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia y Siro Rosane; Javier Ruiz y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: 15 de Abril.