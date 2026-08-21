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Rosario Central cayó ante Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

Rosario Central perdió 1-0 ante Corinthians en Brasil y quedó afuera de la Libertadores. El local jugó con diez desde el inicio del segundo tiempo.

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2026 · 08:30hs
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Rosario Central cayó ante Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder 1-0 ante Corinthians en Brasil, por la vuelta de los octavos de final. El equipo dirigido por Jorge Almirón no logró aprovechar la expulsión de Raniele y sufrió el gol de Breno Bidon. La derrota, sumada al empate sin goles de la ida, dejó al conjunto rosarino fuera del certamen continental.

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Corinthians resistió con diez jugadores

El conjunto brasileño comenzó mejor y tuvo las primeras ocasiones del partido. Matheus Bidu y Kaio César exigieron a Jeremías Ledesma, mientras que Central respondió con un remate lejano de Gastón Ávila que pasó cerca del palo.

En el complemento, Corinthians quedó con un hombre menos a los 12 minutos por la expulsión de Raniele, quien recibió la tarjeta roja tras un fuerte planchazo sobre la rodilla de Enzo Copetti, luego de la intervención del VAR.

Central intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque careció de precisión y profundidad. Emanuel Coronel y Federico Navarro probaron desde afuera del área, mientras que Copetti tuvo la ocasión más clara al quedar mano a mano, pero su definición se fue desviada.

Breno Bidon marcó el gol de la clasificación

Cuando Rosario Central buscaba el gol que le permitiera avanzar, Corinthians encontró la ventaja. A los 34 minutos, Memphis Depay ejecutó un tiro libre al primer palo y Breno Bidon anticipó a Ledesma para marcar el 1-0.

El equipo argentino recién consiguió su primer remate al arco cinco minutos después, con un disparo de Coronel que Hugo Souza controló sin dificultades. En el descuento, Alan Rodríguez tuvo la última gran oportunidad con un derechazo de primera que pasó apenas por encima del travesaño.

Con el 1-0, Corinthians se quedó con la serie y avanzó a los cuartos de final. Su próximo rival será Estudiantes, en una eliminatoria por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores.

Rosario Central
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