Se presentó el libro Mi Santa Fe Coronda, autoría de Alejandro Larriera

Alejandro Larriera presentó el libro Mi Santa Fe-Coronda

Con la presencia del actual presidente del Club Regatas de Santa Fe, ingeniero Eduardo Donnet, y del ex múltiple campeón del mundo de aguas abiertas, el santafesino Diego Degano, en las instalaciones de la entidad lagunera, se presentó Mi Santa Fe-Coronda, un libro con relatos sobre la prueba de aguas abiertas más linda del mundo.

Aguas2.JPG El autor de Mi Santa Fe-Coronda estuvo acompañado por Diego Degano y Eduardo Donnet. UNO Santa Fe

Los concejales Carlos Suárez y Leandro Gonzállez, hicieron entrega de la declaración de interés por parte del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. También se encontraban presentes, Juan Manuel De Azcuénaga por la dirección de deportes de la Municipalidad; Santiago Mascheroni del gobierno provincial, el doctor Carlos Iparraguirre; el ex organizador de la prueba, Marcelo Micocc; el ex presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Ignacio Páez, y su sucesor, Víctor Russo; el ex nadador y ganador de la edición del año 1991, Fernando Fleitas, y el nadador Martín Carrizo. A ellos hay que sumarles la familia de Alejandro Larriera, y de mucha gente que conucrrió a brindarle su apoyo a esta loable iniciativa.

Mi Santa Fe Coronda es una obra que ofrece relatos generales descriptivos sobre temas poco conocidos de la natación de aguas abiertas, que tienen que ver con los orígenes de la actividad y de la organización de las carreras, avanzando luego en otras cuestiones relacionadas con las estrategias, el físico y las motivaciones de los nadadores en los diferentes momentos de la prueba.

El libro continúa con la crónica de cada una de las 45 ediciones de la Maratón Santa Fe-Coronda, desde la primera ganada por Carlos Larriera en el año 1961, hasta la última en 2022 ganada por el santacruceño Matías Dïaz Hernández, presentando un contexto histórico-político del momento de la competencia, y una breve narración del desarrollo de la prueba.

Aguas3.JPG El libro refiere a la natación de aguas abiertas desde una mirada personal sobre la historia de la más linda del mundo. UNO Santa Fe

Las aguas abiertas desde la mirada de Alejandro Larriera

El autor del libro, Alejandro Larriera, comentó que "La intención es que se pueda apreciar como fue el desarrollo de cada edición, como fue la cuestión deportiva, el aspecto organizativo, como fue el desarrollo de la carrera, y la estadística completa, con el tiempo de la competencia, el clima, la altura del río, quien la ganó y quien abandonó. En definitiva está todo, ya que la estadística está absolutamente completa. Esa era la idea original, pero me pareció poco, y entonces busqué explicar que es la natación de aguas abiertas, y escribí un poco sobre los comienzos de esta disciplina".

El hijo de Carlos Larriera, idéologo de la Más Linda del Mundo, indicó que "A manera de resumen, surgió con la idea de hacer una crónica de cada una de las carreras, de las 45 ediciones, desde el año 1961 hasta ahora. La crónica era explicar también el contexto del país, las circunstancias políticas, las vinculadas a lo que pasó en las carreras, con datos puntuales de las mismas, como ser, en tal lado, Fleitas le sacó tal distancia a aquel nadador. En la siguiente, Degano acertó en la estrategia en el Vado, que sería una breve descripción de lo que fueron las pruebas, y pegado a ello, la estadística de esa edición".

Aguas4.JPG El autor del libro es el hijo del factótum de la Maratón Santa Fe-Coronda; Carlos Larriera. UNO Santa Fe

Un dato no menor contado por el autor fue que "sería el lado de adentro de los nadadores. En definitiva no es a los nadadores, es a este nadador. Que son las competencias de aguas abiertas y como se organizan según mi opinión. Pongo como evolucionó la estrategia de carrera, y como lo hicieron los guías, pero para mí. Por eso se modificó el nombre del libro, que en principio iba a ser la Santa Fe-Coronda o la Más Linda del mundo, y terminó siendo Mi Santa Fe-Coronda".

Por último, Larriera, que ha cumplido varias funciones, como la correrla, ser guía, y formar parte de la organización consideró que "Las cuestiones vinculadas a la década del 60, las hablé con mi viejo, porque fue algo que lo consulté mucho con él. Tomé los relatos que me fue haciendo, y los fui volcando. Es cierto que en algún momento se me produjeron algunos baches, por eso tuve que apelar a crónicas periodísticas, y se acentuó después que falleció papá. Acá tengo, que era parte de la escenografía, pero se me volvió a romper la manija, que es el trofeo de la primera Santa Fe-Coronda del año 1961. Ese es el trofeo que ganó mi padre, en lo que se llamó en aquel entonces Maratón Fluvial del Litoral Argentino".