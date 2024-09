Se presentó la 8° edición del Torneo Diego Barisone organizado por Unión

Se esperan más de 150 equipos y unos 2500 chicos y chicas que estarán en la ceremonia inaugural con el desfile de las delegaciones. El certamen es reservado para las categorías 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de masculino y Sub 15 femenino. La jornada final se disputará en el Estadio 15 de Abril, mientras que el desarrollo del torneo será en el Predio CIFFU.

Se lanzó el 8° Torneo Internacional Diego Barisone

En una conferencia de prensa realizada en el bar de la institución ubicada en avenida López y Planes, se realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone, en lo que se ha convertido en un homenaje al ex jugador de Unión, que falleció en julio de 2015 en un accidente automovilístico en la autopista a la altura de la ciudad de Coronda, en el departamento San Gerónimo.

La presentación fue encabezada por el vicepresidente de Unión, Rafael Pérez del Viso; Gerardo Barisone, papá de Diego; la presidente del Concejo Municipal, Adriana Molina, como así también jugadores del plantel profesional, como los hermanos Bruno y Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira; Lionel Verde, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas. Además se dieron cita responsables de los diversos estamentos de las categorías formativas de la entidad tatengue.

image.png Gerardo Barisone, papá de Diego, destacó que habrá más de 130 equipos, y más de 2500 jugadores.

De acuerdo a lo consignado por los organizadores se darán cita en el Torneo Diego Barisone instituciones como Nacional de Uruguay, Olimpia de Paraguay, Don Bosco y Blooming de Bolivia, de Salta, Chaco y Jujuy, los cuales jugarán desde el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13 de octubre, destacando que la final será en el 15 de abril. Resaltaron el apoyo del gobierno municipal, en particular del profesor Carlos Marzo, y que el certamen tendrá unos 2500 visitantes.

El homenaje al ex jugador Diego Barisone

Gerardo Barisone, papá de Diego, comentó que "Quiero agradecer al club porque ha logrado la continuidad del torneo, a todos los equipos participantes, del interior de la provincia y del exterior, a las autoridades, y a los sponsors. Es una alegría y una emoción compartida con toda nuestra familia y los unionistas que siempre nos brindan su apoyo" expresó.

El torneo contará con un importante número de equipos participantes sobre lo cual se manifestó que "tendremos alrededor de 2500 chicos, en las cinco categorías de varones, que son 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y la sub 15 femenino. En el predio se han armado unas catorce canchas, resaltando que la apertura y las finales se disputarán en el estadio 15 de abril que es la frutilla del postre".

image.png El capitán del plantel profesional, Claudio Corvalán, participó del sorteo de la zonas del Barisone.

"El certamen ya se ha transformado en una marca registrada para la ciudad por lo que aglomera este evento, los que acompañan a los chicos, como son los papás, mamás, y demás familiares, a ello hay que sumarle la gastronomía, la hotelería, y el comercio. Por eso yo creo que es un número puesto para la ciudad de Santa Fe" destacó Gerardo, visiblemente emocionado al recordar a su hijo y su trayectoria desde chico en Unión.

El apoyo de la institución rojiblanca al Barisone

Por su parte, Rafael Perez del Viso consignó que "En un determinado momento no sabíamos como proceder con ciertas cosas por una cuestión, de no solamente los costos nuestros para organizar el torneo, sino que los costos que tiene la gente que vendrá a Santa Fe. Finalmente lo pudimos organizar y acá estamos. Es una empresa difícil porque son unos 2500 chicos que vienen, hay cuestiones de logística, de alojamiento, por lo que es un evento que no es fácil de organizar".

image.png El vicepresidente Rafael Pérez del Viso con la declaración de interés que aprobó el Concejo Municipal de Santa Fe.

"Merced a que hay mucha gente comprometida, no solamente de la comisión directiva, sino como el caso de Gerardo, que es uno de los que más ha estado trabajando en esto, a la par de muchos otros, se pudo organizar y acá estamos con todo encaminado. Se utiliza este torneo para la captación de jugadores, y no lo hacemos solamente nosotros, sino clubes que vienen de afuera" sostuvo el vicepresidente tercero de Unión.