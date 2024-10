Se presentó la sexta edición del torneo de fútbol infantil Lasallanito.

En un bar ubicado en el corazón de Boulevard Gálvez, entre Rivadavia y San Luis, se realizó la presentación oficial de la sexta edición del torneo de fútbol infantil organizado por la comisión de fútbol del Club La Salle Jobson de Santa Fe. La reunión con la prensa fue encabezada por Lucas Yori, presidente de la subcomisión de fútbol; el secretario de la institución, César Rodríguez; el coordinador del fútbol infantil y del torneo, Nacho Minella, y el padrino del certamen, el ex jugador lasallano y de Unión, Héctor Pipo Desvaux.

Héctor Pipo Desvaux.jpg Héctor Pipo Desvaux, ex jugador de la entidad colegial, es el padrino del Torneo Lasallanito 2024.

"Estamos muy contentos porque este es un Lasallanito especial, hemos duplicado la cantidad de gente que está trabajando en el desarrollo del mismo, tenemos una comisión directiva prácticamente renovada. La cual se hizo cargo de muchas de las cuestiones de este torneo que lo van a hacer especial. Estamos muy ansiosos, agradecidos por la lluvia del lunes, lo que hace que los campos de juegos estén espectaculares" expresó Fernando Yori.

El presidente de la subcomisión de fútbol de La Salle Jobson indicó que "estamos ultimando detalles en el predio, y cada año Cabaña sigue mejorando con estos eventos. Hay mucha gente que está trabajando en que salga todo bien, y ya hace unos meses que está trabajando con nosotros Nacho Minella, que es el coordinador de la parte de infantiles, y que tiene a su cargo la realización del Lasallanito".

"Él tuvo a su cargo la convocatoria de todos los equipos que van a estar presentes en nuestro torneo, los cuales son casi 90. Hizo un trabajo espectacular porque no pensamos que se iba a llegar a este número, pero se logró y tenemos el predio a nuestra disposición. Vamos a jugar el viernes, sábado y domingo, para lo cual se armarán diez canchas, y es tan importante señalar que tendremos buen clima" afirmó el dirigente de la entidad colegial.

Más detalles del torneo a jugarse en Cabaña Leiva

Nacho Minella explicó que "el torneo lo vamos a jugar en seis categorías, que será en 2013 hasta 2018, en el caso de ésta última ha sido todo un desafío porque son muy chiquitos, ya que tienen seis años. Tuvimos una buena respuesta de varios equipos, y vamos a ver como nos sale. La 2013 a 2016, se van a jugar dos tiempos de veinte minutos cada uno con cinco de descanso, y en las otras dos, se van a jugar tiempos de quince minutos. Todas las categorías son competitivas, y van a jugar por copa de Oro y Plata".

Lasallanito.jpg La realización del Lasallanito 2024 tiene como coordinador general a Nacho Minella.

"Tenemos muchos clubes invitados, como es el caso de Ciclón Racing, El Quillá, Ateneo, Pucará, Sportivo Guadalupe, Unión, Central San Carlos, Unión Progresista, Santa Clara, Patronato de Paraná, Ben Hur de Rafaela, Esperanza Fútbol Club, los chicos de Crecer de Santo Tomé, y la Academia Cabrera, entre tantos otros. Son 86 equipos confirmados, hemos tenido pedidos de más pero ya tenemos todo diagramado y no se podía agregar más. El viernes y el sábado arrancaremos a las 10 de la mañana y hasta las 17, y el domingo desde las 9, porque tenemos las definiciones que será hasta casi las 16 horas".

Lasallanito.jpg Más de 60 personas tendrán a su cargo llevar adelante desde el punto de vista organizativo el Lasallanito.

Héctor Pipo Desvaux es el padrino de la sexta edición del Lasallanito. "Pipo es nuestro, y siempre lo va a ser. Él es de La Salle, y por eso le estamos muy agradecidos por su predisposición y abrirnos las puertas de este lugar tan lindo". El ex marcador central mencionó que "para mi es muy lindo que me convoquen para algo que esté vinculado a La Salle. De chico jugué en el club, y después me fui a Unión. Tras retirarme profesionalmente volví a La Salle, y entonces con este tipo de torneo logran una identificación es para destacar. Se busca la hermandad, y a partir de estas categorías es como se forman los grupos de amigos".