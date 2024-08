Se presentó la XVI edición de la Maratón de la abogacía de Santa Fe

Maratón abogados.jpg Los organizadores mostraron las remeras oficiales de la maratón que se realizará el 1° de septiembre.

"Convocamos a todos a una nueva edición de la Maratón de la Abogacía, la cual se llevará a cabo el 1 de septiembre con largada a las 8.30. Es un momento más que una competencia deportiva, es una oportunidad para juntarnos con los colegas, poder estar reunidos en un ámbito diferente al habitual, distinto al judicial, y compartir con la familia, como en mi caso como deportista, la familia es la base en cualquier cosa que se desarrolle con ganas y con pasión" comenzó señalando el doctor Diego Jara.

El doctor Federico Kiener, responsable del instituto de derecho del deporte del Colegio de Abogados afirmó que "quiero agradecer el respaldo que hemos tenido para el desarrollo de esta maratón de la abogacía. Por un lado, tenemos los 30 años de la reforma constitucional, y por otro, el gran sacrificio han hecho nuestros colegas, como el doctor Julio Borlle, o Julio Tejerina, que fueron los iniciadores, cuando había unos 40 o 50 inscriptos. Gente que empezaron con esta prueba, con poca gente corriendo, se hacía en el parque del Sur, y la verdad que en los últimos tiempos, organizar esas maratones que nos costaba llegar a una buena cantidad de colegas".

Maratón abogados.jpg El Concejo Municipal, representado por Carlos Suárez, entregó la declaración de interés del maratón.

"El sentido de organizar un maratón, es la inclusión que nos da el deporte, lo que ayuda, con respecto a los juicios, en el cual deporte colabora a contener al profesional. Esto va más allá, es más amplio, porque no solamente incluye a los jóvenes y a los niños, sino también a la gente mayor sin ningún tipo de distinción. No se necesita tener una capacidad particular, sino que las ganas de compartir un lindo momento con tus colegas y con la sociedad en general" sostuvo el profesional del derecho.

Las facultades de derecho apoyando la Maratón de Abogados

"La verdad que mientras venía al colegio pensaba que en este mundo convulsionado, en la máxima expresión del deportes, los Juegos Olímpicos en Francia, hoy nos mueve una actividad que tiene una enorme nobleza, y unir vínculos. Fundamentalmente, está brindada en la actividad que nosotros logramos hacer con las dos facultades, y el aporte del colegio, estén bajo los valores de nuestra carta magna que es la constitución Nacional. Eso es contribuir ciudadanía, me emociona después de muchos años, cuando vengo y veo ese grupo de jóvenes con tanto impulso y ganar de hacer cosas y esta maratón es una muestra de ello" resaltó la doctora Zully María Degano, decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe.

maratón abogados.jpg Diego Jara, corredor y abogado, brindó detalles de la competencia a realizarse en la costanera de Santa Fe.

Por su parte, la doctora Claudia Levín, decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, comentó: "Me alegro que se haga una nueva edición de la maratón la cual evidentemente se encuentra institucionalizada. Agradezco la convocatoria, y a todos los integrantes del directorio, porque apoyar el deporte es fundamental. Se ha conformado un equipo imbatible, realmente solidario, con gente proactiva, que salen a la construcción deportiva, sin mezquindades. No voy a competir en el maratón, pero si me encanta que el deporte sea protagonista de nuestra profesión y que lo hagamos en un año que se recuerdan los 30 años de la reforma constitucional".

Más detalles de la Maratón de los Abogados de Santa Fe

"Es un enorme placer estar compartiendo con todos este lanzamiento oficial de la Maratón de nuestro colegio de Abogados. Agradezco a todos su presencia, a Diego Jara, que además de su condición de abogado es uno de los mejores corredores del país. Hay que destacarlo, porque como deportista posee todos los valores que nos ennoblece como ciudadano. Y esta actividad que estamos organizando, estamos trabajando de manera coordinada y en equipo. Estamos todos subidos al mismo tren, para llevar adelante esta hermosa prueba deportiva" señaló el doctor Andrés Abramovich.

El presidente del Colegio de Abogados remarcó: "Esta maratón es la mejor de la ciudad, porque acá no se viene a competir, sino a compartir buenos momentos. Se viene a estrechar lazos de confraternidad, y a pasar un buen momento. Y para que sea la familia santafesina, la que venga a disfrutar y a hacer un evento extraordinario. Buscamos que el deporte cumpla con los fines de la salud y de estar bien. La maratón no será circunscripta a los abogados, sino que se abre a que participen todos los santafesinos".