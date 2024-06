Se puso en marcha la clasificación para el Challenger Santa Fe

12 argentinos estuvieron presentes en el día de hoy en la clasificación y serán al menos 14 en el cuadro principal. Tomás Farjat fue el primer ganador del día. Tras vencer a Valentín Basel por 6-2 y 6-2, el oriundo de Villa Ramallo, Buenos Aires, declaró: “Quería agradecer a la Asociación por el Wild Card. Yo no tenía pensado jugar el torneo entonces no me anoté. Hubiera entrado. Al final se terminó dando que se bajaron muchos y terminé entrando como Alternate y pude liberar el WC para que se lo den a otro chico argentino. Es lindo jugar acá, el año pasado también tuve buenas sensaciones. Me sienta bien, estoy cerca de mi casa y puede venir mi familia a verme”.

image.png A pesar del frío, el tenista de nuestra capital, Corthey, recibió el apoyo del público santafesino.

Por su parte, Leonardo Aboian, primer preclasificado de la qualy, trabajó tres horas y 11 minutos de partido para pasar a la última ronda tras el 6-1, 6-7 (7) y 7-5 ante Thiago Cigarran (ARG). Al finalizar el encuentro, el zurdo de 26 años explicó: “Estoy contento porque lo pude cerrar. Fue un partido duro. Se me puso tenso todo y me empecé a acalambrar. Son todos los partidos duros, cualquiera juega bien en estos torneos así que cada partido es único”.

Otro de los que dejó sus sensaciones tras el debut victorioso fue Bautista Vilicich, quien superó al local Lautaro Corthey por 6-2 y 7-5 en un estadio central que tenía como claro favorito al santafesino. “Fue duro porque generalmente no jugamos con tanta gente viendo. Yo estoy un poco mas acostumbrado por la universidad. Me gusta y me motiva”. Además, al término del partido, saludó con un beso al cielo, y explicó que “El beso al cielo fue para mis 4 abuelos”.

La ronda inicial de la clasificación

En la jornada inicial de la qualy se dieron las Leonardo Abojan de Buenos Aires derrotó a Thiago Cigarrán 6-1, 6-7 (7) y 7-5; el ramallense Tomás Farjat al cordobés Valentín Basel 6-2 y 6-2; el norteamericano Blanch a Alexey Nesterov 6-1 y 6-4, Lovanov al brasilero Gimenez 3-6, 6-0 y 6-1; el colombiano a Federico De Dios por 6-2, 2-6 y 6-2; Bautista Vilicich al santafesino Lautaro Corthey 6-2 y 7-5; y el norteamericano Alexander Stater el porteño Valente 7-5 y 6-3.

image.png El tenista ramallense Tomás Farjat continúa en carrera para acceder al cuadro principal del AAT Challenger Santa Fe.

Por su parte, el brasilero Rafael Tosetto al colombiano Juan Sebastián Osorio 7-5 y 6-3, el ecuatoriano Emilio Gómez a su compatriota Marcos Lee Chan Baratau 6-1 y 6-1, el dolorense De la Fuente al uruguayo Carou 2-6, 6-2 y 6-0; Franco Riberto a Mouilleron Salvo por 7-6 (3) y 6-1; el norteamericano Hilderbrand al bonaerense Gonzalo Ariel Karakachian 6-2, 3-6 y 6-1, y el brasilero Tosetto al colombiano Osorio 7-6 (3) y 7-6 (3).

Continúa la acción en el Santa Fe Lawn Tennis Club

En la segunda ronda de la qualy se jugarán los siguientes partidos: el argentino Farjat con Ribero y Vilicich con el ecuatoriano Gómez; Rodríguez con Torres y Lingua Lavallén con Collarini, mientras que Aboian con el brasilero Tosetto y el colombiano Gómez con el norteamericano Hilderbrand. Luego jugarán el argentino Casanova con el brasilero Pucinelli de Almeida, y el peruano Álvarez con el brsilero Zanellato. Seguidamente se medirán el norteamericano Blanch con el argentino De la Fuente, Lobanov con el norteamericano Stater, y el libanés Hady Habib con el español Barreto Sánchez.