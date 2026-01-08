Uno Santa Fe | Ovación | playa

Se puso en marcha la Playa Olímpica en la ciudad de Mar del Plata

Con la presencia de Germán Chiaraviglio, se lanzó en el balneario Horizonte de Mar del Plata, el programa Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos

Ovación

Por Ovación

8 de enero 2026 · 08:31hs
El santafesino Germán Chiaraviglio participó del evento en la playa

El santafesino Germán Chiaraviglio participó del evento en la playa, que lleva adelante el Comité Olímpico Argentino (COA).

Como anticipo de lo que serán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, llegó a la costa de Mar del Plata y Chapadmalal una nueva edición de la Playa Olímpica, el programa del Comité Olímpico Argentino (COA) que contempla actividades deportivas, recreativas y educativas en las arenas de distintos puntos del país. La edición 2026 se desarrollará hasta el 1° de febrero con eventos de miércoles a domingos.

Germán Chiaraviglio en el lanzamiento de Playa Olímpica

El balneario ubicado en la zona sur de la ciudad, será la sede principal en Mar del Plata, que también tendrá actividades programadas en la Playa Deportiva de Varese y en Chapadmalal, aunque no se descarta que puedan sumarse otros escenarios, confirmó el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), presente en la mencionada rueda de prensa.

La extensión del balneario sede permitió la instalación de un estadio con tribunas tubulares. Allí se desarrollará la ceremonia de inauguración de la Playa Olímpica, y también tendrán su espacio torneos de diferentes disciplinas, como la Copa Argentina de beach handball, que figura en la agenda de este primer fin de semana.

La Playa Olímpica 2026 se extenderá desde el 7 de enero hasta el domingo 8 de febrero con actividades programadas competitivas y recreativas en las ciudades de Mar del Plata (Horizonte Club de Playa y Playa Varese), Chapadmalal, Pinamar, Cariló, Concepción del Uruguay y Rosario.

En la previa de la apertura oficial, los atletas Paula Pareto, Germán Chiaraviglio, Tomás Olivera, Thiago Passeri, Leandro “Lele” Usuna, Micaela Levaggi, Juan Curuchet, Nora Vega, Matías Dell Olio y el entrenador Leonardo Malgor intercambiaron impresiones con los periodistas de diferentes medios de comunicación. Campeones olímpicos, medallistas panamericanos y magníficos representantes del deporte argentino. Un verdadero lujo.

Todos coincidieron en la importancia y el orgullo de formar parte de la familia olímpica y, también, de ser parte de esta iniciativa que tuvo un gran estreno en la temporada 2025 y que ahora se multiplica en sedes y en cantidad de deportes, para motivar a la gente a formar hábitos saludables y, también, divulgar el espíritu de los valores olímpicos: el respeto, el compromiso, el valor, la educación, el cuidado del ambiente, la paz.

En esos pilares se fundamenta esta nueva, renovada y aumentada Playa Olímpica, que promete poner en acción a miles de personas con sus diferentes propuestas y además permitirá presenciar a los mejores del país en numerosas disciplinas que brillan en la arena o en el agua. Están programadas charlas, clínicas, limpieza de playas y muchas otras actividades súper interesantes.

playa Mar del Plata Chiaraviglio
Noticias relacionadas
Unión de Santa Fe afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza.

Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

El medio scrum Juan Cruz Strada fue nuevamente citado para integrar Yacaré XV.

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

river rechazo una oferta por martinez quarta y mira a europa por andino

River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

barcelona goleo al athletic club y se metio en la final de la supercopa de espana

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Lo último

Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Último Momento
Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Récord histórico de tránsito en el Túnel Subfluvial: más de 4,1 millones de vehículos en 2025

Récord histórico de tránsito en el Túnel Subfluvial: más de 4,1 millones de vehículos en 2025

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Ovación
Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Se puso en marcha la Playa Olímpica en la ciudad de Mar del Plata

Se puso en marcha la Playa Olímpica en la ciudad de Mar del Plata

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Colón sufrió una dura derrota ante Santa Paula de Gálvez

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe