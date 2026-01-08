Se puso en marcha la Playa Olímpica en la ciudad de Mar del Plata

Con la presencia de Germán Chiaraviglio, se lanzó en el balneario Horizonte de Mar del Plata, el programa Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos

Como anticipo de lo que serán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, llegó a la costa de Mar del Plata y Chapadmalal una nueva edición de la Playa Olímpica, el programa del Comité Olímpico Argentino (COA) que contempla actividades deportivas, recreativas y educativas en las arenas de distintos puntos del país. La edición 2026 se desarrollará hasta el 1° de febrero con eventos de miércoles a domingos.

El balneario ubicado en la zona sur de la ciudad, será la sede principal en Mar del Plata, que también tendrá actividades programadas en la Playa Deportiva de Varese y en Chapadmalal, aunque no se descarta que puedan sumarse otros escenarios, confirmó el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), presente en la mencionada rueda de prensa.

La extensión del balneario sede permitió la instalación de un estadio con tribunas tubulares. Allí se desarrollará la ceremonia de inauguración de la Playa Olímpica, y también tendrán su espacio torneos de diferentes disciplinas, como la Copa Argentina de beach handball, que figura en la agenda de este primer fin de semana.

La Playa Olímpica 2026 se extenderá desde el 7 de enero hasta el domingo 8 de febrero con actividades programadas competitivas y recreativas en las ciudades de Mar del Plata (Horizonte Club de Playa y Playa Varese), Chapadmalal, Pinamar, Cariló, Concepción del Uruguay y Rosario.

En la previa de la apertura oficial, los atletas Paula Pareto, Germán Chiaraviglio, Tomás Olivera, Thiago Passeri, Leandro “Lele” Usuna, Micaela Levaggi, Juan Curuchet, Nora Vega, Matías Dell Olio y el entrenador Leonardo Malgor intercambiaron impresiones con los periodistas de diferentes medios de comunicación. Campeones olímpicos, medallistas panamericanos y magníficos representantes del deporte argentino. Un verdadero lujo.

Todos coincidieron en la importancia y el orgullo de formar parte de la familia olímpica y, también, de ser parte de esta iniciativa que tuvo un gran estreno en la temporada 2025 y que ahora se multiplica en sedes y en cantidad de deportes, para motivar a la gente a formar hábitos saludables y, también, divulgar el espíritu de los valores olímpicos: el respeto, el compromiso, el valor, la educación, el cuidado del ambiente, la paz.

En esos pilares se fundamenta esta nueva, renovada y aumentada Playa Olímpica, que promete poner en acción a miles de personas con sus diferentes propuestas y además permitirá presenciar a los mejores del país en numerosas disciplinas que brillan en la arena o en el agua. Están programadas charlas, clínicas, limpieza de playas y muchas otras actividades súper interesantes.