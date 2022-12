Se realizó la asamblea ordinaria en el ámbito de la Asociación de hockey

"Por suerte ha salido todo muy bien, se trata de una asamblea de mitad de mandato, teníamos que aprobar memoria y balance, y por suerte, se ha hecho todo de la manera correcta. La contadora de la asociación explicó todo lo que corresponde al balance, y en lo referente a la memoria, fue un año extenso, por lo tanto, fue muy fuerte desde lo que sería noviembre del 2021 hasta octubre de este año" comenzó señalando Ignacio Achkar.

Patricio López.jpg La asamblea fue encabezada por el presidente Patricio López, y contó con la presencia del resto del concejo directivo.

El tesorero de la Asociación Santafesina de Hockey sostuvo que "logramos plasmar todo lo que se ha hecho este año, que hay que tener en cuenta que es el primero post pandemia, que se jugó fuerte, y se notó mucho, no solamente a nivel local, sino nacional, porque Santa Fe fue sede del mayor torneo a nivel federal con las damas y los caballeros mayores. También fue sede de dos torneos regionales y de la copa Santa Fe, y todo lo que corresponde al torneo local".

"Se pudo continuar con el torneo Dos Orillas, en damas y en caballeros, una competencia que está muy bueno, difícil de jugar por todas las obligaciones, la idea es que el año que viene también se realice. Quizás de otra manera, porque hay compromisos a nivel federativo, porque hay muchas competencias en lo que respecta a torneos no sólo de los seleccionados, sino también de los clubes" describió el dirigente del hockey local a UNO Santa Fe.

En el mismo sentido destacó que "Santa Fe tiene anotados a todos los clubes de primera, en competencias nacionales y regionales, y seguramente esa será la tendencia para las inferiores, de acuerdo a la capacidad que corresponde dependiendo de los puestos. No hay cambios ni modificaciones en la comisión directiva, por lo tanto, sigue la conducción de la ASH que fue elegida el año pasado".

Ignacio Achkar.jpg El dirigente Ignacio Achkar aseguró que Santa Fe será sede del Nacional Sub 19 y de un Regional de clubes.

En relación a lo que viene consideró que "apostamos a que sea más fuerte que el 2022, continuando con esta tendencia, se buscará jugará el Dos Orillas, el torneo local de la mejor manera, buscando que sea lo más competitivo posible. También los caballeros, van a jugar un Dos Orillas, no sabemos si se va a disputar en dos fases o en una sola. Eso nos pondremos de acuerdo en febrero con los chicos de Paraná. Calculo que Quillá solamente, o se suma alguno, jugará el torneo con Córdoba y Rosario":

"La competencia también tendrá el torneo de Mamis hockey, con 24 equipos que es muchísimo, deberíamos ser sede de un Nacional de Mamis el año que viene, y ya tenemos confirmado el Regional B en lo que es damas, con la participación de Banco Provincial y Alma Juniors de Esperanza. A su vez, el Sub 19, que seremos locales, B y C. En los seleccionados no está nada definido, calculo que Nicolás y los chicos seguirán pero no está nada cerrado. Y van a jugar todos los Nacionales, no así los Regionales de Sub 14 y Sub 16".