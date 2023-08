Se realizó la presentación de las finales del Regional

TRL.jpg Fertonani, González Fresneda, Vergara, Martínez Kerz, Patrizi, Bourdín y Benavides presidieron la presentación de las finales. gentileza Franco Perego

También se encontraban presentes los capitanes de los cuatro equipos finalistas; Agustín Foradini (Santa Fe Rugby), Facundo Ferrer (Estudiantes de Paraná), Juan Rapuzzi (Duendes RC) y Andrés Speziali (Gimnasia y Esgrima); Jorge Bruzzone, integrante de la Fundación FUAR de la Unión Argentina de Rugby; el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo; integrantes del concejo directivo de la Unión Santafesina de Rugby, ex presidentes y dirigentes de clubes locales, y miembros de la comisión directiva de Santa Fe Rugby Club.

El próximo sábado 5 de agosto, a las 12.30, jugarán Gimnasia y Esgrima de Rosario con Duendes con el arbitraje del rosarino Mauro Rivera, mientras que a las 14.30, lo harán Santa Fe Rugby Club con Estudiantes de Paraná el cual contará con el referato del santafesino Emilio Traverso. Para ello la organización, a cargo de la entidad anfitriona y Santa Fe Producciones, han armado un mini estadio, en el cual habrá sector de palcos, hospitality, patio de comidas, pantalla para ver Los Pumas con Sudáfrica, un amplio sector para estacionamiento, y fan fest. Lógicamente, que cumpliendo con lo que disponía el pliego de condiciones, Santa Fe Rugby cuenta con cuatro vestuarios para los equipos finalistas, y canchas auxiliares para los movimientos precompetitivos.

Un destacado trabajo en equipo

"Quiero agradecer a la confianza que nos han brindado las autoridades del Regional, de las tres uniones, y principalmente de Santa Fe Rugby, y de todo ese equipo de gente que está trabajando y que va a hacer posible este gran evento. Para nosotros es un gran desafío, ya que hemos estado en estos eventos, y esta es la vez trece que vamos a organizar las finales. A fin de año vamos a hacer en Rosario el Argentino Juvenil. Pero el corazón está puesto en el TRL, porque nosotros lo que hacemos es coordinar esa pasión" expresó Carlos Fertonani de Santa Fe Producciones.

TRL.jpg Dirigente, funcionarios provinciales y los capitanes estuvieron en el lanzmaiento de la definición del Regional.

El presidente de Santa Fe Rugby, Rodolfo Benavides afirmó que "nosotros no consideramos haber puesto la vara muy alta, sino que es el propio torneo el que lo ha hecho. Respetamos el TRL, nos gustan los desafíos, el crecimiento, y desde que hemos sido adjudicados de hacer las finales acá, hemos trabajado sin parar que esto se pueda disfrutar. Igualmente, no es más ni menos que lo que hacemos todos los días, con mucha gente, y agradezco el esfuerzo de todo un club, que no podría mencionar a toda la gente que está trabajando, porque son muchos".

"Cuando dijimos, vamos a organizar las finales, recurrimos a Santa Fe Producciones, que nos dio una mano muy grande en lo que es la gestión, quizás sea el evento de estas características más grande que hemos llevado, pero no por Santa Fe Rugby, sino por lo que significa el Regional del Litoral. Nosotros creemos mucho en el TRL, y trabajamos todo el tiempo para ello" comentó la máxima autoridad de la escuadra de Sauce Viejo.

En representación del gobierno provincial, que ha brindado un apoyo importante, estuvo presente Ignacio Martínez Kerz quien destacó que "debo felicitar a Santa Fe Rugby por cómo se puso al hombro la tarea de ser anfitriones de las finales, a Santa Fe Producciones que ha hecho un gran esfuerzo en la parte logística, y para el gobernador Perotti, este evento no es solamente un orgullo para la ciudad que vincula a dos clubes de Rosario, sino también de la ciudad de Paraná. Siempre vamos a estar apuntalando este tipo de eventos, que más allá de lo deportivo, trae turismo".

Ojalá que ganen los míos

"Ojalá que ganen los míos" fue la frase que repitieron los presidentes de las uniones que tienen equipos que estarán presentes y serán protagonistas de las semifinales del Regional del Litoral que se llevarán a cabo el próximo fin de semana en Sauce Viejo. Se espera que las finales del Torneo Regional del Litoral sean una verdadera fiesta del rugby, reuniendo a aficionados y seguidores de estos grandes clubes para celebrar el deporte y el esfuerzo de los equipos finalistas.

El contador Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, aseguró que "estamos muy orgullosos de ser los anfitriones de las finales del Regional, de este que sin dudas el mejor torneo del interior del país. No tenemos ninguna duda, que los equipos que van a ser finalistas, que se lo han ganado merecidamente, felicitarlos por eso, por lo que el espectáculo que nos van a garantizar está absolutamente garantizado. La USR está muy orgullosa de ser anfitriones de estas finales, y no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecerle a Santa Fe Rugby como a Santa Fe Producciones, por la dedicación y todo el esfuerzo que le han puesto, que no tengo dudas, va a estar a la altura de las circunstancias, y como han dicho los muchachos, que ganen los míos".

TRL.jpg Jugadores, dirigentes de clubes, de las uniones provinciales y gente vinculada al rugby le dieron color al lanzamiento. gentileza Franco Perego

A su turno, Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario indicó que "hemos desarrollado un gran torneo, totalmente voluntario, que hacemos esto con mucha pasión, la cual hay que saber distribuirla y aplaudirla con mucha fuerza. Creo que vamos creciendo, sorprende a esto que hemos llegado, y todo esperamos que salga bien. No dudo que Santa Fe Rugby va a estar por encima de la altura de las circunstancias. Estoy convencido que va a salir todo bien. Lógicamente que en mi caso, también quiero que ganen los míos".

El presidente de la UER, Gabriel Bourdín, sostuvo que "quiero destacar también a los árbitros, que sin ellos no sería posible que todos los fines de semana podamos programar tanta cantidad de partidos. Es un punto que tenemos que seguir trabajando mucho. Felicito a los cuatro clubes finalistas, han demostrado ser los cuatro mejores, sin lugar a dudas, y hemos visto un rugby que fue creciendo a lo largo del año y que nos trajo hasta aquí. Estamos muy contentos con esta recepción excepcional. Desde el año pasado, de las finales que se jugaron en el CAE, fue una apuesta muy grande y que la vara quedó alta".

Por su parte, Luis Tula, en representación de la cervecería Santa Fe, consideró que "este es un evento muy trascendente para la ciudad como para el rugby. Nosotros desde diez años que decidimos apostar a este deporte tan hermoso de la mano de Imperial. Con un plan concreto de la UAR, crece con mucha popularidad el deporte, y nuestro producto comenzó a estar presente en el deporte. Pasó a ser una marca pequeña, y ahora ha crecido, de la mano del rugby. En estas finales hay trece equipos que cuentan con nuestro apoyo, y eso habla a las claras del crecimiento de nuestra presencia y de la apuesta por los clubes".