Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Con la presencia de autoridades, se presentó en la ciudad de Coronda, la 48° Maratón Acuática que se largará el próximo domingo 1° de febrero.

27 de enero 2026 · 10:24hs
Fernando Fleitas encabezó el lanzamiento de la Maratón en Coronda.

En el salón Oreste Mosconi de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de la ciudad de Coronda se realizó el lanzamiento oficial de la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, que se realizará el próximo domingo 1° de febrero, con largada a las 9 desde la costanera Este de la ciudad de Santa Fe. El próximo jueves se realizará el sprint, y la oportunidad sirvió para brindar detalles de la prueba. La joven Giuliana González es la nueva soberana de la prueba.

Se lanzó la Maratón en la ciudad de Coronda

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.

Camino a los XIII Juegos Suramericanos, comenzó a celebrarse una nueva edición de la tradicional competencia de aguas abiertas. Fue una noche llena de historia, pasión y deporte. El lanzamiento fue encabezado por Ricardo Ramírez, intendente de la ciudad de Coronda; Silvina Rodríguez Mesón, subsecretaria de deportes de la provincia de Santa Fe; y Fernando Fleitas, integrante del Comité Organizador.

También se encontraban presentes Víctor Hugo Russo, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda; Yanina Primón, presidenta de la Federación Santafesina de Natación, el nadador galvense Aquiles Balaudo, como así también autoridades locales, provinciales y de los municipios de Santa Fe, Coronda, Sauce Viejo y Santo Tomé.

La palabra de Ricardo Ramírez

El intendente Ricardo "Bachi" Ramírez señaló que "estoy muy contento por la importancia que tiene este evento no solamente para los corondinos sino para todos los santafesinos y la región. Los que hemos acompañado la maratón tantos años, no nos tenemos que olvidar de esos visionarios como Larriera, el Zorro Cabral, que deben estar felices cuando ven que hay una provincia que apoya esta competencia".

"Quiero agradecer a nuestro gobernador Pullaro, cuando le propuse revivir la maratón. Cuando la vio el año pasado, tenemos que redoblar el esfuerzo para que la sigamos haciendo, y así fue y así se cumplió. Se la incorporó como Copa Santa Fe, para darle continuidad. Seguramente hubo problemas inconvenientes, pero la maratón está por encima de todas las personas, y eso nos compromete a seguir trabajando para seguir haciéndola" resaltó el mandatario corondino.

"El recorrido va a ser la largada normal con la vueltita que hacemos por la laguna Setúbal, por ahí para que la gente de Santa Fe lo pueda apreciar, son esos veinte minutos de costa a costa, primero hasta el puente roto y vuelven, y después el retorno al río, con las embarcaciones que van a estar esperando cuando pasen el puente Colgante y el Oroño, y ahí se continúa normalmente" explicó Fernando Fleitas.

El integrante del Comité Organizador manifestó que "la primera modificación es que no se va a entrar al Vado por el puente que se está construyendo, entonces vamos a arribar por Cuatro Bocas, se va a ingresar en contra todo el recorrido del Salado hasta la playa de Santo Tomé, como se hizo en el 88, 96, 2000, y 2022".

Agregó que "una vez que lleguen a la playa de Santo Tomé vuelven y retoman por la otra margen del río hacia el cauce normal de la carrera. Santo Tomé va a tener la posibilidad de verlos dos veces a los nadadores, de ida y de vuelta, y ya luego, en Sauce Viejo, se está trabajando para ver si se pasa por la cortada, porque la idea es la posibilidad de pasar por ese lugar".

Aquiles Balaudo, uno de los que volverá a hacer la Maratón Santa Fe-Coronda destacó que "en estas carreras se aprende en todas, por más que la hallamos nadado en otras oportunidades. Estoy relajado, disfrutando de todo esto que uno con el transcurso del tiempo lo aprende a disfrutar, esperando que llegue el domingo. El jueves tenemos el sprint, con los demás nadadores, y ya se empieza a vivir la Maratón".

Silvina Rodríguez Mesón, subsecretaria de deportes de la provincia de Santa Fe consideró que "es muy lindo estar compartiendo esta presentación acá en Coronda de la más linda del mundo. Es muy emocionante para todos los que sentimos el deporte poder vivenciar esta nueva edición. El gobernador Pullaro apuesta al deporte, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Vamos a ser sede de los Juegos Suramericanos, y es un año muy especial".

