Se viene el tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela de rugby

Este sábado 9 de noviembre se disputará la 49° edición del Seven a Side Ciudad de Rafaela organizado por el Círculo Rafaelino de Rugby.

En una sola jornada, este sábado 9 de noviembre, se disputará el tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela, el cual es organizado por el Círculo Rafaelino de rugby en su predio ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Castellanos. Será una jornada especial para el Verde rafaelino, ya que será la edición 49, y se jugará el habitual torneo de clubes y vuelven los seleccionados provinciales que se preparan para afrontar la gran cita del juego reducido en El Plumazo del CAE.

CRAR.jpg El expresidente del CRAR, Marcelo Salamano (izquierda), es el coordinador general del Seven Ciudad de Rafaela. prensa CRAR

"Esta es nuestra edición cuarenta y nueve, así que tenemos una gran expectativa, porque vamos camino a la edición cincuenta, y la verdad que gratamente sorprendidos porque contaremos con una muy buena cantidad de equipos confirmados que van a estar en nuestro seven el fin de semana. Tenemos un torneo de selecciones, más un certamen mixto, así que está todo dado para que sea una linda fiesta" expresó Marcelo Salamano a UNO Santa Fe.

El coordinador general del Seven del CRAR indicó que "tenemos veintidós equipos de clubes confirmados para jugar el torneo. Contaremos con equipos de Santa Fe, Rosario, Corrientes, Chaco, a los que hay que sumarle los seleccionados de Rosario y Nordeste, con dos equipos, Córdoba, y Misiones. De la Unión Santafesina estarán CRAI, Santa Fe Rugby, La Salle y Querandí".

El ex presidente del Círculo Rafaelino de Rugby manifestó que "el torneo dará comienzo el sábado 9 a las 12 del mediodía, vamos a jugar en dos canchas hasta que nos de la luz natural, y después se concentra todo en cancha 1, y estimamos terminar aproximadamente a las once de la noche. Todo en un misma día, ya que la cancha principal tiene iluminación. Después realizaremos la entrega de premios, y posteriormente, la fiesta del Seven, es un lindo fin de semana para cerrar el año, por lo menos, para nuestra institución".

Rumbo a la 50° edición, ya que se realiza desde 1976, siendo uno de los más importantes del interior del país. El Seven del CRAR de la presente temporada, contará con el tradicional torneo de clubes y vuelven los seleccionados provinciales. En materia de clubes participarán Atlético del Rosario, CRAI, Los Cuervos, Palermo Bajo de Córdoba, San Martín de Villa María, Santa Fe Rugby, Taraguy Rugby Club, Aranduroga RC, Los Charabones, Querandí RC, Camatí de Viale, Cha Roga, La Salle Jobson y el Paraná Rowing Club entre otros. En cuanto a los seleccionados, estarán presentes Nordeste, Cördoba, Misiones y la Unión de Rugby de Rosario.