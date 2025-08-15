Se viene la cuarta fecha del Torneo Oficial de hockey

El duelo que animarán El Quillá con Santa Fe Rugby en el Sergio Antoniazzi sobresale en la cuarta fecha del Torneo Oficial femenino que organiza la ASH.

No tiene freno la actividad en el máximo estamento del certamen para este sábado. Por la cuarta fecha, gran expectativa genera el choque entre El Quillá y SFRC. El duelo promete ser vibrante y se concretará en el estadio Sergio Antoniazzi junto al parque General Belgrano. Por su parte, en el mismo escenario, CRAI se cruzará con Banco Provincial, y en la ASH, La Salle Jobson enfrentará al duro Argentino de San Carlos. No habrá actividad en el sector principal del ascenso.

Este sábado 16 de agosto, a partir de las 17, por la cuarta fecha de la Zona Campeonato, junto al lago del Parque del Sur, El Quillá recibirá a Santa Fe Rugby. Para las Tiburonas será pasar de página luego de caer contra Banco. Apuntará a tener el control e imponerse desde su versatilidad e intensidad para estar más centrado en ambos costados y sacar claras ventajas. El “santa” llega mejor posicionado, como uno de los líderes y con puntaje ideal.

Necesitará mucho de su colectivo y deberá elevar su nivel y eficacia. Va a una prueba de fuego, tratando de sostener su eje defensivo y tener mayor paciencia para saber cómo y cuándo castigar.

En la cancha principal de la ASH, Argentino de San Carlos espera por La Salle. El “decano” quiere hacer su juego y dar un paso al frente.

Necesitará encontrar otro volumen de juego y responder mucho más de su ritmo y juego asociado para tener posibilidades claras. El “colegial” mostró su poder de gol ante Alma Juniors, en lo que significó su primer triunfo.

Buscará no perder pisada con la tarea de sostener su andar ofensivo, y mayor regularidad para sacar diferencias. CRAI y Banco se verán las caras en la categoría mayor, teniendo como sede la cancha de El Quillá. Las Gitanas arrancaron de buena manera con sólidas armas ofensivas y controlando bien el juego al golear a Uni, aunque deben dos partidos.

Banco llega mejorado después de vencer a El Quillá. Es por eso que viene con la confianza en alto. Sabe que no puede bajar su rendimiento ante un rival de fuste. Marca el rumbo en el torneo y buscará consolidar todo lo bueno que hicieron ante El Quillá.

Universitario y Alma Juniors cerrarán la jornada en la ASH. Los dos procurarán recuperar buenas sensaciones. Harán foco en mayor estabilidad defensiva y otro vértigo en recuperarse desde obtener mayor firmeza y constancia en su andar.

- Programación cuarta fecha Zona Campeonato:

17, Argentino de San Carlos vs. La Salle Jobson (ASH)

17, El Quillá Azul vs. Santa Fe Rugby (Quillá)

19, Universitario vs. Alma Juniors de Esperanza (ASH)

19, CRAI vs. Banco Provincial (Quillá)

- Posiciones: Banco Provincial y Santa Fe Rugby 9; El Quillá, CRAI, La Salle Jobson, Alma Juniors de Esperanza 3; Argentino de San Carlos y Universitario 0.