Detuvieron a un "conocido" delincuente de barrio Los Hornos tras quedar filmado en una cámara de seguridad

Un hombre de 27 años fue detenido en plena calle en barrio Los Hornos luego de que una filmación domiciliaria lo mostrara entrando a una vivienda con fines de robo. La policía investiga si está ligado a otros hechos en la zona.

El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de alguna de las víctimas

Este martes , agentes de la Comisaría 9° de Santa Fe aprehendieron a un hombre en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y Fray Mamerto Esquiú , en el barrio Los Hornos , luego de reconocerlo por una filmación de videovigilancia domiciliaria que lo mostraba ingresando a una vivienda familiar con fines de robo.

Según fuentes policiales, los uniformados que patrullaban la zona advirtieron la presencia del sospechoso por su apariencia física, vestimenta y contextura , coincidentes con el registro audiovisual aportado por los vecinos tras una tentativa de robo ocurrida días atrás.

Atraparon a un ladrón que robo en varias viviendas de barrio Los Hornos

Imágenes y otros robos en investigación

Los efectivos identificaron al individuo como N. I. P., de 27 años, y lo trasladaron a la Comisaría 9°, donde se confirmó que se trataba de la misma persona filmada durante el intento de robo por escalamiento. Además, surgieron otras imágenes aportadas por comerciantes y frentistas, quienes alertaron sobre la presencia del joven en distintos locales de la zona, donde no se descarta que haya perpetrado otros hechos delictivos.

Los investigadores consultan ahora a los comerciantes del barrio Los Hornos para determinar si existen más víctimas o denuncias vinculadas al detenido.

ladron detenido los hornos 1 Se sospecha que es el mimso delincuente que aparece en otras filmaciones del mismo barrio gentileza

Causa penal y delito imputado

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó que el hombre permanezca privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de robo por escalamiento.

La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones en base al material fílmico aportado por los vecinos.

• LEER MÁS: Ruta 34: detuvieron a dos "mulas" con 180 cápsulas de cocaína en un colectivo a la altura de Ceres