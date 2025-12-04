Aportes más altos y nuevos requisitos: los puntos clave de la reforma previsional que vota el Concejo Municipal

La presidenta de la Caja Municipal, Valeria López Delzar, defendió las modificaciones y advirtió sobre la situación crítica del sistema: “Desde enero venimos con un déficit creciente”

Este jueves es un día clave para el sistema previsional local. El Concejo Municipal de Santa Fe debatirá el proyecto enviado por el intendente Juan Pablo Poletti para modificar el régimen jubilatorio que agrupa a 51 municipios y comunas adheridas a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.

La presidenta de la entidad, Valeria López Delzar , explicó los fundamentos de la iniciativa y el delicado escenario financiero que atraviesa la institución. “La situación de la Caja ha sido apremiante desde el punto de vista financiero desde el inicio de este 2025”, señaló en diálogo con LT10.

Según precisó, un estudio actuarial realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL ya anticipaba un déficit creciente para este año. “Desde enero hasta el 31 de octubre, la Caja tiene un déficit de casi $2.300 millones. Esto dificulta cumplir con la tarea de otorgar beneficios en tiempo y forma”, afirmó. La reforma, remarcó, “busca lograr el equilibrio y garantizar la sostenibilidad futura”.

Antes de detallar las medidas, López Delzar aclaró un punto que había generado inquietud entre jubilados y pensionados: “Este mensaje enviado por el Ejecutivo no declara emergencia previsional ni establece ningún tipo de aporte especial para pasivos. Es importante llevar tranquilidad”.

La titular de la Caja enumeró los cambios más significativos que se votarán en el Concejo:

-Aumento del aporte personal: la Caja tenía uno de los aportes más bajos del país: 13%. Con la reforma, se eleva al 16% para todos los trabajadores activos. En el caso de funcionarios, personal de gabinete y cargos políticos, se suma un 2% extraordinario por 24 meses, aplicable también en las 51 localidades adheridas.

-Cambios en el régimen docente: actualmente, los docentes municipales pueden acceder a un “cómputo diferencial privilegiado”, que les permite sumar años de edad y servicios con un aporte adicional del 4%, sin requisitos específicos.

La reforma establece que solo podrán acceder quienes tengan 30 horas cátedra efectivas frente a alumnos. Además, se clarifica qué tareas se consideran docentes dentro del régimen.

-Modificaciones en las pensiones: la Caja tiene un 42% de sus beneficios en pensiones, una proporción muy superior a la del sistema provincial. López Delzar explicó que la cifra se debe a factores como el envejecimiento poblacional, mayor supervivencia femenina y años prolongados de pago del beneficio.

Los cambios incluyen: fijar reglas claras cuando concurren varios beneficiarios, establecer el haber de pensión en el 70% del haber que percibía el jubilado o trabajador fallecido y extender la pensión para hijos que continúen estudios terciarios o universitarios hasta los 25 años.

-Límite de edad para ingresar a la Caja: se fija un tope de 50 años para afiliarse. Según la titular del organismo, esto busca evitar el ingreso tardío de agentes que, luego de años de precariedad o contratos informales, son incorporados cerca de la edad jubilatoria, generando “fuertes perjuicios en el sistema”.

¿Alcanzará para equilibrar la Caja?

López Delzar sostuvo que las medidas fueron recomendadas por el estudio actuarial y que tendrán efectos distintos según el plazo: “Algunas reformas tendrán un impacto financiero inmediato para comenzar a revertir el déficit 2025. Otras, como las pensiones o el nuevo límite de edad, deberán monitorearse porque su impacto será a mediano y largo plazo”. También mencionó cambios vinculados al cobro del déficit de organismos adheridos.

Un sistema en revisión para garantizar sostenibilidad

La presidenta destacó que el objetivo final es ordenar las cuentas y asegurar la continuidad del sistema: “Buscamos equilibrar financieramente la institución y garantizar su sostenibilidad hacia 2027”. Y concluyó: “Es una reforma que hemos trabajado desde agosto, en instancias participativas con concejales, el Ejecutivo, y representantes de activos y pasivos. Esperamos que hoy el Concejo pueda aprobarla”.

