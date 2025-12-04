Uno Santa Fe | Santa Fe | Maximiliano Pullaro

Pullaro aceptó la renuncia del ministro Eduardo Spuler a la Corte Suprema de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto que acepta la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Eduardo Guillermo Spuler, quien dejará su cargo el 1° de septiembre de 2026.

4 de diciembre 2025 · 09:49hs
Eduardo Spuler

UNO Santa Fe

Eduardo Spuler, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe 

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó un decreto por el cual acepta la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eduardo Guillermo Spuler, quien dejará su cargo a partir del 1° de septiembre de 2026. La medida quedó formalizada en el decreto provincial Nº DEC-2025-00003097-APPSF-PE, con fecha 3 de diciembre de 2025.

Según consta en el documento oficial, Spuler presentó su renuncia mediante nota fechada el 4 de noviembre de este año, aduciendo razones de índole particular. La salida fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que en Acta Nº 47 aceptó el pedido y remitió comunicaciones formales al Ministerio de Justicia y Seguridad para avanzar en el trámite.

El decreto, firmado en Casa de Gobierno, establece además que el Poder Ejecutivo agradece “los servicios prestados” por el magistrado, y ordena registrar, comunicar y archivar la decisión, tal como prevé el procedimiento administrativo.

DEC-2025-00003097-APPSF-PE

• LEER MÁS: La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe postergó, otra vez, la elección de su presidente para 2026

Maximiliano Pullaro decreto renuncia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Noticias relacionadas
aportes mas altos y nuevos requisitos: los puntos clave de la reforma previsional que vota el concejo municipal

Aportes más altos y nuevos requisitos: los puntos clave de la reforma previsional que vota el Concejo Municipal

Imagen ilustrativa

Habrá un corte del servicio de agua en distintos barrios de la zona noreste

informe del senado: como quedo santa fe en la distribucion de la coparticipacion

Informe del Senado: cómo quedó Santa Fe en la distribución de la coparticipación

Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias

Tras 106 años, la Universidad del Litoral tendrá por primera vez en su historia a una mujer como rectora

Lo último

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Último Momento
Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"