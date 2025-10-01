Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Báez

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

El argentino venció al local Zhizhen Zhang en tres sets y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará a Holger Rune.

1 de octubre 2025 · 11:08hs
Gran estreno para Sebastián Báez en el Masters 1000 de Shanghái. El argentino se impuso en un duro encuentro ante el local Zhizhen Zhang, al que derrotó este miércoles en tres sets por 2-6, 6-3 y 6-4 en la primera ronda del certamen chino.

Con este resultado, el bonaerense consiguió su segundo triunfo a nivel ATP en Asia, un paso importante en una temporada en la que los buenos resultados no abundaron.

El partido estuvo cargado de tensión, ya que Zhang contaba con el apoyo del público y la ventaja de jugar en casa, lo que lo había colocado como favorito previo al duelo.

Sin embargo, Báez logró sostener la presión, adaptarse a la rapidez de la superficie y aprovechar sus oportunidades en los momentos clave para llevarse un triunfo muy valioso en lo anímico y en lo deportivo.

La victoria en Shanghái cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el presente del argentino. En lo que va de 2025, solo había registrado un triunfo en torneos de esta magnitud, en Cincinnati, antes de caer en la primera ronda del ATP 500 de Tokio ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

El propio Báez había reconocido que este año no fue el mejor en cuanto a resultados, pero que busca cerrarlo con mejores sensaciones y confianza.

Ahora, el próximo desafío de Báez será nada menos que el danés Holger Rune, a quien enfrentará el viernes por la segunda ronda. Rune parte como favorito, pero el argentino llega con la motivación de haber superado un debut complejo y con la intención de seguir sumando rodaje en la élite del circuito.

Todos los encuentros de la jornada en el Masters 1000 de Shanghái:

  • Sebastián Baez a Zhang Zhizhen: 2-6, 6-3 y 6-4.
  • Zizou Bergs a Sebastian Korda: 6-4 y 7-5.
  • Valentin Vacherot a Laslo Djere: 6-3 y 6-4.
  • Yoshihito Nishioka a Aleksandr Shevchenko: 6-1 y 6-2.
  • Marin Cilic a Nikoloz Basilashvili: 6-3 y 7-6(5).
  • Adrian Mannarino a Matteo Berrettini: 7-5 y 7-6(5).
  • Daniel Altmaier a Tristan Schoolkate: 6-3 y 6-4.
  • Jordan Thompson a August Holmgren: 4-6, 6-3 y 6-4.
  • Jaume Munar a Márton Fucsovics: 4-6, 7-5 y 6-1.
  • Luca Nardi a Sebastian Ofner: 3-6, 6-3 y 6-2.
  • David Goffin a Alexandre Müller: 6(6)-7, 6-1 y 7-1.
  • Matia Bellucci a Adam Walton: 7-6(6) y 6-1.
  • Lorenzo Sonego - Yannick Hanfmann.
  • Fábian Marozsán - Stan Wawrinka.
