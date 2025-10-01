Jannik Sinner recupera el trono en Beijing con una final impecable

Uno Santa Fe | Ovación | Jannik Sinner

Ovación

1 de octubre 2025 · 09:13hs
El tenista Jannik Sinner demostró una vez más por qué es uno de los grandes referentes de la nueva generación. El italiano se consagró campeón del ATP de Beijing 2025 este miércoles tras derrotar con absoluta contundencia al joven estadounidense Learner Tien por 6-2, 6-2, en apenas una hora y 15 minutos de juego.

Con este triunfo, Sinner sumó el título número 21 de su carrera y recuperó el trono en el Abierto de China, donde ya había sido campeón en 2023.

El encuentro se presentó como un choque de generaciones: la experiencia y jerarquía del número dos del mundo frente al entusiasmo de un debutante en finales ATP.

Sinner impuso condiciones desde el inicio, quebrando en los primeros juegos y resolviendo la primera manga en solo 35 minutos. Tien, que llegaba tras sorprender a Medvedev en semifinales, intentó reaccionar en el segundo set, pero el italiano no dio margen, encadenando seis juegos consecutivos para cerrar el partido.

Sinner va por el Year-End No.1

Con este éxito, el jugador de San Cándido mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar el Year-End No. 1 por segundo año consecutivo. Aunque ocupa actualmente el puesto número dos detrás de Carlos Alcaraz, se mantiene en plena carrera en la ATP Live Race To Turin, donde ya tiene asegurada su presencia en las Nitto ATP Finals.

La victoria refuerza un 2025 histórico para Sinner, quien ya fue campeón en el Abierto de Australia y en Wimbledon.

La final de Pekín también deja a Learner Tien como una de las revelaciones del circuito. A sus 19 años, el estadounidense alcanzó su primera definición en un torneo ATP y se instala en el puesto número 36 del ranking mundial, además de escalar al segundo lugar en para el ATP de Jeddah, lo que fortalece sus opciones de disputar las ATP Finals en diciembre.

Con su segundo trofeo en el ATP 500 de Beijing, Sinner se convierte en el tercer jugador en la Era Abierta en sumar múltiples títulos en este certamen, siguiendo los pasos de Novak Djokovic (6) y Rafael Nadal (2).

