Sebastián Báez le ganó a Ignacio Buse y está en cuartos de final del Argentina Open

Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Báez

El argentino Sebastián Báez se impuso en sets corridos.

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 07:29hs
El tenista argentino Sebastián Báez (34°) le ganó al peruano Ignacio Buse (96°) en el partido que disputaron en el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club y clasificó a cuartos de final del Argentina Open. Su triunfo se dio por 6-4 y 6-3, tras 1:24 horas de juego.

Con el triunfo, el jugador que fue finalista del ATP 250 de Auckland en enero tendrá un duro duelo en la tercera ronda, teniendo que medirse ante el ganador entre sus compatriotas Camilo Ugo Carabelli (47°) y Mariano Navone (73°) por un lugar en la semifinal.

Sebastián Báez mantiene su buen nivel posterior a una pretemporada que pudo atravesar sin inconvenientes físicos y clasificó a los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires, conocido como el Argentina Open.

Sebastián Báez marcó diferencias ante Ignacio Buse en el Argentina Open

El argentino tuvo que enfrentarse al peruano Ignacio Buse, de gran ascenso en el ranking ATP a sus 21 años y quien tuvo un buen partido, aunque Báez fue superior y necesitó de un solo quiebre para llevarse el primer set, en su segundo set point.

Comenzado el segundo parcial, hubo tres quiebres consecutivos entre el tercer y el quinto game, para que el nacido en San Martín consiga el quiebre decisivo en el noveno juego, sentenciando el triunfo en su único match point.

En una gira sudamericana de gran importancia para él, y rearmándose en confianza con un gran inicio de año, “Seba” Báez ya superó su participación en el Argentina Open pasado, en el que había alcanzado la segunda instancia, y se ubica en el puesto 33° del listado ATP en vivo.

