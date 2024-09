Segunda pericia psicológica para Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual

Este viernes en la Asesoría Pericial de San Justo, el futbolista que anotó el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar se sometió a la segunda pericia psicológica programada y ordenada por la Fiscalía 3 a cargo del Dr. Luis Alberto Brogna . La defensa del ex River adelantó que presentará el pedido de sobreseimiento definitivo tras los resultados de las pericias.

Los abogados de Montiel aseguraron que no existe ninguna prueba ni ningún testimonio que vincule al campeón del mundo en el hecho que se le imputa y señalaron que todos los testigos directos que estuvieron presentes esa noche ratificaron que el jugador no se encontraba en el lugar.

“Ambas diligencias aportarán evidencias que ratifiquen, tal como se viene demostrando en la causa, la inocencia de Gonzalo Montiel” ratificaron.

La acusación que pesa sobre Gonzalo Montiel

Al futbolista del Sevilla de España se lo acusa por un presunto abuso sexual ocurrido el 31 de diciembre de 2019, en la casa de su familia en la ciudad matancera de González Catán.

En un video publicado por la abogada de la denunciante, esta última asegura: “Gonzalo me violó”. En su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

En diálogo con Fernando Niembro para el programa “De Una con Niembro” (Radio Colonia), la abogada de la denunciante, Raquel Hermida, se quejó porque “se modificó el lugar de la realización de la pericia, que se debió llevar a cabo en la Asesoría Pericial de La Matanza, pero se hizo en la sede de la Fiscalía, argumentando una cuestión de seguridad”, y se lamentó: “Las víctimas no somos iguales a los imputados y claramente ellos poseen más derechos que las víctimas en nuestro país y en muchos otros”.

Según contó Hermida, el cambio de sede para la pericia había sido por un posible apoyo que pudiera recibir por parte de la gente el futbolista del Sevilla, aunque sentenció que esto no estuvo ni cerca de ocurrir: “No fue a apoyarlo nadie, los únicos presentes eran los medios de comunicación y nosotros”.

Por otra parte, detalló la relación que tenía Montiel con la denunciante y qué pasó el día del supuesto abuso sexual: “Tenían un vínculo sexo-afectivo. Esa noche, tras muchísima insistencia de Montiel, fue simplemente a conocer a los padres del supuesto novio”.

Y continuó: “Ella se encontró con una fiesta en la que había mucho alcohol, drogas farmacéuticas y cocaína. La drogaron inmediatamente”.

El otro imputado en la causa es Alexis Acosta, quien ya fue sometido a las pericias psicológicas.