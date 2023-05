La emoción de Fede Redondo por jugar el Mundial Sub 20

Federico Redondo, una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20, contó su alegría por jugar el Mundial y que hacerlo de local "es lo mejor que puede pasar"

Federico Redondo, una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 que dirige Javier Mascherano, expresó su alegría por jugar el Mundial y consideró que hacerlo de local "es lo mejor que puede pasar".

Redondo, de gran nivel en Argentinos Juniors, se sumó al plantel de Mascherano luego de haber quedado afuera de la lista del torneo Sudamericano que se jugó en Colombia a principios de año.

"Estoy muy contento de estar acá. Estuve cuando arrancó el proceso pero después me quedé afuera del Sudamericano. Me enteré de la citación por la publicación de la lista, pero todavía no hablé personalmente con Mascherano", contó el hijo de Fernando, exfigura de Real Madrid y del seleccionado nacional.

"MASCHERANO NOS PIDE QUE SEAMOS PROTAGONISTAS, QUE ES LO QUE MARCA LA CAMISETA..." las palabras de Federico Redondo en la previa del arranque del Mundial Sub 20.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/zC0QojSk5M — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2023

Luego de la eliminación en el clasificatorio sudamericano, la albiceleste se ganó la posibilidad de disputar el Mundial por la baja de Indonesia como sede del torneo que comenzará el próximo 20 de mayo.

"No tomamos como una presión la localía, porque creo que será un empuje y nos va a ayudar", señaló el volante central del Bicho, que tendrá una "linda" competencia en el puesto con Máximo Perrone, de Manchester City; Mateo Tanlongo, de Sporting de Portugal, e Ignacio Miramón, de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Tenemos un gran plantel y muchos jugadores de jerarquía y buen pie, sobre todo en la mitad de cancha. Estoy seguro que al que le toque jugar lo hará de la mejor manera", remarcó.

Del plantel de 21 futbolistas, Redondo es uno de los que más rodaje tiene en primera división y este año le sumó la experiencia de la Copa Libertadores.

"Me siento bien y con mucha confianza", destacó el joven, de 20 años, que nació en Madrid durante el paso de su padre por el "merengue".

Sobre la ausencia de otros futbolistas que se destacan en Europa como Alejandro Garnacho o Facundo Buonanotte en Manchester United y Brighton and Hove, de Inglaterra, respectivamente, Redondo aseguró que seguramente tendrán "revancha" por la "calidad" que tienen.

Mateo Tanlongo, quien se sumó hoy a la concentración desde Portugal (juega en Sporting de Lisboa), valoró la importancia de ser dirigido por Javier Mascherano.

"Es un entrenador que sabe mucho. Además como jugador tuvo una gran trayectoria y fue dirigido por grandes técnicos como Pep Guardiola. Sé que nos trasladará todos sus conocimientos y nos va a ayudar a conseguir el torneo", apuntó el ex Rosario Central.

En sus primeros meses en Sporting Lisboa no tuvo tanta continuidad pero está confiado en que la próxima temporada peleará por la "titularidad". Mientras tanto, Tanlongo no ocultó su emoción por volver al país y jugar ante su gente un Mundial.

"Me emociono porque me acuerdo de mi familia y todo lo que hice para estar acá. Esto es algo único, porque somos pocos jugadores y que le toque a uno es algo soñado", manifestó.

El delantero Alejo Véliz, también de Rosario Central, y el defensor de San Lorenzo Agustín Giay, son dos de los nueve jugadores que quedaron del plantel que estuvo en el Sudamericano que terminó con la Argentina eliminada en primera ronda y muy lejos de la expectativa que había generado el equipo.

"Por suerte se nos dio ésta oportunidad. Para mí es una revancha por lo que no se nos dio en el Sudamericano e intentaré aprovecharla al máximo", afirmó el goleador "canalla" en la Liga Profesional con seis tantos.

"En Central me están dando minutos y vengo con confianza. Volver acá y ponerse la remera de la selección es algo muy lindo. Estoy muy orgulloso. Debemos estar tranquilos y dar lo mejor", agregó Véliz.

Por su parte, Giay, quien será uno de los capitanes del equipo, remarcó que lo del Sudamericano "ya pasó" y que ahora están enfocados "en hacer un buen Mundial en casa".

"No esperábamos lo que nos pasó en el Sudamericano pero este es otro torneo. Hay un buen plantel, muchos chicos vienen por primera vez y nos estamos conociendo. Ya estamos enfocados en lo que viene", concluyó el lateral derecho sanlorencista.