Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Las semifinales del Clausura 2025 ya tienen a Estudiantes y Boca clasificados, mientras que cuatro equipos buscan los últimos dos cupos rumbo a la gran final.

1 de diciembre 2025 · 17:23hs
Las semifinales del Torneo Clausura 2025 comienzan a tomar forma. Con Estudiantes y Boca ya asegurados entre los cuatro mejores, quedan dos lugares por definir entre Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre, que se juegan todo en duelos decisivos.

El objetivo final será llegar al partido por el título, programado para el 13 de diciembre en Santiago del Estero, donde se coronará al nuevo campeón del fútbol argentino.

Cómo se juegan las semifinales

Las llaves se disputarán el fin de semana del sábado 6 de diciembre, siempre en el estadio del mejor ubicado en la tabla general. A diferencia del Apertura —ganado por Platense—, en caso de empate tras los 90 minutos habrá alargue. Si persiste la igualdad después de los 30 minutos extra, todo se definirá por penales.

Cruces, fechas y sedes a confirmar

  • Boca vs. Racing o Tigre | horario a definir | La Bombonera

  • Estudiantes vs. Barracas Central o Gimnasia | horario a definir | sede a confirmar

Torneo Clausura semifinales Estudiantes Boca
