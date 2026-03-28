Sinner y Lehecka definen el Masters 1000 de Miami en una final histórica

Con presente dominante y ambición de título, Sinner se mide ante Lehecka en la definición del Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner y el checo Jirí Lehecka protagonizarán este domingo una final histórica en el Masters 1000 de Miami , luego de imponerse con autoridad en sus respectivas semifinales. El duelo enfrentará a uno de los grandes favoritos del circuito con una de las revelaciones del torneo.

El número dos del mundo, Jannik Sinner , accedió a la definición tras vencer al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4) , en un partido exigente que logró cerrar en sets corridos. El italiano ratificó su gran presente en el circuito y se instaló en una nueva final de Masters 1000 , consolidando una temporada en la que se muestra como uno de los principales protagonistas del tenis mundial.

Lehecka, la sorpresa que quiere hacer historia en Miami

Del otro lado estará Jirí Lehecka, quien alcanzó la final tras una contundente victoria frente al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2. El checo dominó el encuentro de principio a fin y logró meterse por primera vez en una final de esta magnitud, en lo que representa el partido más importante de su carrera profesional.

Final del Miami Open: experiencia contra ilusión

La definición del Masters 1000 de Miami pondrá frente a frente a dos realidades distintas: la solidez y el presente dominante de Sinner, frente a la frescura y el impulso de Lehecka, una de las grandes sorpresas del certamen. El italiano aparece como favorito, pero el checo intentará dar el golpe en un escenario de máxima exigencia.

Uno de los grandes objetivos de Sinner será alcanzar el denominado “Sunshine Double”, también conocido como “Doblete del sol”, un logro reservado para pocos en el circuito profesional. Consiste en ganar en una misma temporada los torneos de Indian Wells y el Miami Open, dos competencias de categoría Masters 1000 que se disputan de manera consecutiva en marzo en Estados Unidos.

Se trata de dos de los certámenes más prestigiosos del calendario, solo por detrás de los Grand Slam, y requieren un nivel de rendimiento sostenido durante varias rondas ante los mejores jugadores del mundo.

Con ambos tenistas en gran forma, la final del Masters 1000 de Miami promete un duelo de alto vuelo, donde estarán en juego no solo el título, sino también la consolidación de un presente brillante para Sinner o el inicio de una nueva historia para Lehecka.