Uno Santa Fe | Ovación | Jannik Sinner

Sinner y Lehecka definen el Masters 1000 de Miami en una final histórica

Con presente dominante y ambición de título, Sinner se mide ante Lehecka en la definición del Masters 1000 de Miami

28 de marzo 2026 · 17:17hs
Sinner y Lehecka definen el Masters 1000 de Miami en una final histórica

El italiano Jannik Sinner y el checo Jirí Lehecka protagonizarán este domingo una final histórica en el Masters 1000 de Miami, luego de imponerse con autoridad en sus respectivas semifinales. El duelo enfrentará a uno de los grandes favoritos del circuito con una de las revelaciones del torneo.

Sinner llega firme a la final del Masters 1000 de Miami

El número dos del mundo, Jannik Sinner, accedió a la definición tras vencer al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4), en un partido exigente que logró cerrar en sets corridos. El italiano ratificó su gran presente en el circuito y se instaló en una nueva final de Masters 1000, consolidando una temporada en la que se muestra como uno de los principales protagonistas del tenis mundial.

Lehecka, la sorpresa que quiere hacer historia en Miami

Del otro lado estará Jirí Lehecka, quien alcanzó la final tras una contundente victoria frente al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2. El checo dominó el encuentro de principio a fin y logró meterse por primera vez en una final de esta magnitud, en lo que representa el partido más importante de su carrera profesional.

Final del Miami Open: experiencia contra ilusión

La definición del Masters 1000 de Miami pondrá frente a frente a dos realidades distintas: la solidez y el presente dominante de Sinner, frente a la frescura y el impulso de Lehecka, una de las grandes sorpresas del certamen. El italiano aparece como favorito, pero el checo intentará dar el golpe en un escenario de máxima exigencia.

Uno de los grandes objetivos de Sinner será alcanzar el denominado “Sunshine Double”, también conocido como “Doblete del sol”, un logro reservado para pocos en el circuito profesional. Consiste en ganar en una misma temporada los torneos de Indian Wells y el Miami Open, dos competencias de categoría Masters 1000 que se disputan de manera consecutiva en marzo en Estados Unidos.

Se trata de dos de los certámenes más prestigiosos del calendario, solo por detrás de los Grand Slam, y requieren un nivel de rendimiento sostenido durante varias rondas ante los mejores jugadores del mundo.

Con ambos tenistas en gran forma, la final del Masters 1000 de Miami promete un duelo de alto vuelo, donde estarán en juego no solo el título, sino también la consolidación de un presente brillante para Sinner o el inicio de una nueva historia para Lehecka.

Jannik Sinner Lehecka Masters 1000 de Miami Indian Wells
Noticias relacionadas
franco colapinto corre el gp de japon: horario y desafio en suzuka

Franco Colapinto corre el GP de Japón: horario y desafío en Suzuka

valentin perrone brillo y largara tercero en el gp de estados unidos de moto3

Valentín Perrone brilló y largará tercero en el GP de Estados Unidos de Moto3

matko miljevic fue asaltado y baja en racing para la copa argentina

Matko Miljevic fue asaltado y baja en Racing para la Copa Argentina

se lanzo oficialmente el torneo dos orillas de juveniles

Se lanzó oficialmente el Torneo Dos Orillas de juveniles

Lo último

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Último Momento
Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Sin casos de dengue en la ciudad, detectaron la presencia del mosquito transmisor en 39 barrios de Santa Fe

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Tomaron juramento a fiscales subrogantes y a nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación

Tomaron juramento a fiscales subrogantes y a nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación

Ovación
Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Pampas doblegó a Selknam y sumó la cuarta victoria consecutiva

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Santa Fe disfrutó de la Copa de Triatlón de las Américas 2026

Lucas Cuffia sumó minutos en la Sub 20 y dejó su sello sabalero

Lucas Cuffia sumó minutos en la Sub 20 y dejó su sello sabalero

Sanjustino festejó en el predio Nery Pumpido en otro adelanto de la A liguista

Sanjustino festejó en el predio Nery Pumpido en otro adelanto de la A liguista

Argentina se consagró nuevamente campeón del Sudamericano M18

Argentina se consagró nuevamente campeón del Sudamericano M18

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe