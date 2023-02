Sportivo Guadalupe apostó a la continuidad de Cristian Piedrabuena como DT

"La verdad es que ha sido una pretemporada bastante dura, muy buena, la terminamos con los amistosos, en el cual jugamos con Agua y Energía, y luego fuimos a Sarmiento de Humboldt. Si bien no buscamos resultados, en uno ganamos y el otro empatamos, tratamos de ajustar el funcionamiento, apuntar a la idea que tenemos, estamos bastante cerca, así que estamos contentos" le dijo Cristian Piedrabuena a UNO Santa Fe.

Piedrabuena2.jpg El DT del conjunto de Sportivo Guadalupe aseguró que el objetivo es terminar entre los siete primeros. UNO Santa Fe

El DT de Sportivo Guadalupe considero que "la pretemporada la arrancamos el 16 de enero, fue dura en lo físico, pero actualmente se utiliza mucho la apuesta en lo físico y táctico con pelota, mucha intensidad con el balón. También situaciones reales de juego, muy intensas, que son las que después los jugadores viven en el partido".

Agregó que "en cuanto al plantel tuvimos algunas bajas, como es el caso de Lucas Acosta, Matías Albira y a Rolón que se fueron a la Liga Esperancina. Después pudimos mantener la base, lo cual es algo más que positivo, y conseguimos sumar algunos refuerzos que están andando muy bien, y lo han demostrado en los amistosos".

En cuanto a los objetivos para esta temporada aseguró que "el año pasado, la segunda rueda, el Clausura se terminó bien, entre los ocho primeros, un torneo de Liga con 23 equipos en donde todo está muy parejo, muy difícil, ya que tenemos clubes establecidos que son siempre protagonistas, y sabemos cuáles son. Como el caso de La Salle, Ateneo, Quilla, Colón de San Justo, Unión, Colón, Sanjustino, Cosmos y La Perla. Es muy parejo, y terminar entre los ocho mejores fue más que bueno".

Piedrabuena3.jpg Guadalupe debutará el próximo sábado 4 frente a Cosmos en la primera fecha del Torneo Apertura Chiche Calvet. UNO Santa Fe

En el mismo sentido sostuvo que "terminar de esa manera en un primer año de trabajo en el club es bueno. Este año el objetivo es mantenerse en ese lote de los siete primeros hacia arriba. Nos costó la primera rueda el año pasado, y en mi caso, no solamente estando en la conducción técnica de primera, sino también en la coordinación del fútbol de inferiores mayor, con 5ª, 6ª y 7ª, para trabajar parejo, para cuando el chico suba a primera o reserva, ya esté aclimatado a lo que se trabaja arriba".

"El torneo de Liga Santafesina es uno de los más duros de toda la provincia, por algo vienen a buscar jugadores de las ligas vecinas y regionales, y técnicos. Habla a las claras que es una liga muy competitiva, y creo con las modificaciones en el formato le va a hacer bien. Siempre es bueno ir variando, y no quedarse con un modelo de competencia o enamorarse de algo muchos años. Siempre es bueno innovar, porque sino te estancas, por lo que me parece bien la idea de la Liga" destacò el ex DT de Boca de Nelson.