Sportivo Guadalupe ganó y sigue siendo líder del Clausura de Liga Santafesina

Por la séptima fechas del Clausura Norberto Serenotti, con dos goles de Coco Ledesma, Guadalupe superó a Colón 2 a 1, y Nobleza a Ateneo Inmaculada por 1 a 0

Con dos adelantos programados, la Liga Santafesina dio su continuidad a la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti. Se registraron triunfos de Guadalupe y de Nobleza . Este sábado se completará con la programación. El cruce entre Pucará y Unión en barrio Transporte fue postergado. También habrá acción en el ascenso Griselda Giemer.

En la jornada del jueves se había iniciado el capítulo 7 del Clausura liguista con el empate 1 a 1 entre La Perla del Oeste con La Salle Jobson en Recreo Sur. Tuvo su continuidad en la jornada de feriado nacional de viernes en bario Guadalupe con la victoria del puntero de la zona 2, y el triunfo de Nobleza de Recreo ante Ateneo Inmaculada.

En el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe se impuso por 2 a 1 Colón de Santa Fe bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. Fue un atractivo e interesante cotejo con muchas acciones de gol donde tal vez no se jugo bien pero se metió y se intentó, faltando precisión en algunas acciones. El primer tiempo fue todo del local, con tres salvadas del arquero Sabalero y un remate que pegó en el travesaño.

En el complemento, Colón había tenido una serie de aproximaciones y en remate en el palo derecho de Rossini, pero a los 20 minutos llegó una gran acción de Coco Ledesma para abrir el marcador y poner las cosas 1 a 0. Seguidamente llegó el empate de Nehemías Portillo que había ingresado recientemente, y tras un rebote logró poner el 1 a 1. A los 27 minutos llegó un penal de Galván a Kinkal, y allí Ledesma marcó el segundo en su cuenta personal y dejó las cosas 2 a 1.

Por su parte, en el estadio Lolo Bossio de Recreo, Deportivo Nobleza, con el debut del Perro Morzán como entrenador de la Vizcachera, se impuso a Ateneo Inmaculada por 1 a 0 bajo el referato de Ángel Cristoforato. El único gol del cotejo lo marcó Milton Silva.

En la presente jornada de sábado, desde las 16, por el interzonal, Cosmos jugará con Gimnasia y Esgrima en el predio Nery Pumpido con el control de Carlos Córdoba. Por la Zona 1, Independiente recibirá a Ciclón Racing en Santo Tomé (Carlos Céspedes), Juventud Unida a Academia Cabrera en Candioti (Nicolás Mottier), Colón de San Justo a Universidad del Litoral en el Mercedes Alesso de Bieler (Juan Bonnin), mientras que el choque entre Pucará y Unión fue postergado.

Por la Zona 2, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo jugará con Newell´s de barrio Roma (Gabriel Ibarra), mientras que en el Ricardo Albino Yossen, Ciclón Norte de Cayastá se medirá con Nacional (Joaquín Urbani) En barrio Mataderos, el campeón del Apertura, Sanjustino recibirá al irregular Náutico El Quillá (Emiliano Maldonado).

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 16; Gimnasia y Esgrima e Independiente 12; Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo Inmaculada y Universidad 8; Pucará y Nobleza 7; Academia Cabrera 5, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, La Perla del Oeste 14, Sanjustino 13; Colón y La Salle Jobson 11, Ciclón Norte 8, Nacional 7, Vecinal Gálvez 5; Náutico El Quillá y Newell´s 4; Cosmos 3.

La cuarta fecha en el Griselda Weimer

Este sábado se pondrá en juego una nueva jornada de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de la Liga Santafesina, precisamente se disputará la quinta fecha, donde el líder de la Zona Campeonato, el Depor Santa Rosa, va a la casa del campeón Las Flores y donde Banco visitará a Floresta. En la Zona Repechaje Atenas que es el puntero será anfitrión de Los Juveniles, quien justamente viene de bajar del primer puesto a Los Canarios.

Por la Zona Campeoanto jugarán Defensores de Alto Verde con San Cristóbal, Floresta con Banco Provincial, El Cadi con Belgrano, Las Flores con Deportivo Santa Rosa y Santa Fe FC con Nuevo Horizonte. En la Zona Repechaje lo harán Defensores de Peñaloza con Deportivo Agua, Arroyo Leyes con Los Piratitas, Don Salvador con Loyola, Atenas con Los Juveniles y Los Canarios con El Pozo.